Cihan se aferra a Alya pese a todo lo que amenaza su amor: "Tú eres mi vida"

Cihan, desbordado por todo lo ocurrido con Boran, ha acabado tirando una silla en su habitación. Alya ha entrado preocupada para comprobar que estaba bien y preguntarle si se había hecho daño.

Él se ha disculpado por la situación que están viviendo y le ha dicho que nunca le prometió un camino de rosas. Sabía que encontrarían obstáculos, pero nunca imaginó que Boran acabaría convirtiéndose en uno de los más difíciles.

Alya le ha dicho que lo suyo nunca ha sido fácil, pero Cihan ha destacado su capacidad para luchar por lo que quiere. Ella también le ha confesado que admira su determinación, esa fuerza implacable e indomable que tanto le gusta. Sin embargo, le ha explicado que se marchará de la habitación durante un tiempo y dormirá con su hijo.

"Será difícil, pero volverás, Alya, porque eres mi esposa", le ha dicho él. El empresario sabe que les esperan días complicados, pero confía en que podrán afrontarlos juntos. Antes de separarse por las noches, le ha hecho una declaración que resume todo lo que siente por ella: "Porque tú eres mi vida, Alya".