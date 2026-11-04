Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 3 de noviembre

Cihan se aferra a Alya pese a todo lo que amenaza su amor: "Tú eres mi vida"

Alya decide marcharse de la habitación de Cihan y dormir con su hijo, pero antes ambos comparten un momento íntimo en el que se recuerdan cuánto se quieren y dejan claro que no piensan rendirse.

Cihan se aferra a Alya pese a todo: "Tú eres mi vida"

Cihan se aferra a Alya pese a todo lo que amenaza su amor: "Tú eres mi vida"

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Cihan, desbordado por todo lo ocurrido con Boran, ha acabado tirando una silla en su habitación. Alya ha entrado preocupada para comprobar que estaba bien y preguntarle si se había hecho daño.

Él se ha disculpado por la situación que están viviendo y le ha dicho que nunca le prometió un camino de rosas. Sabía que encontrarían obstáculos, pero nunca imaginó que Boran acabaría convirtiéndose en uno de los más difíciles.

Alya le ha dicho que lo suyo nunca ha sido fácil, pero Cihan ha destacado su capacidad para luchar por lo que quiere. Ella también le ha confesado que admira su determinación, esa fuerza implacable e indomable que tanto le gusta. Sin embargo, le ha explicado que se marchará de la habitación durante un tiempo y dormirá con su hijo.

"Será difícil, pero volverás, Alya, porque eres mi esposa", le ha dicho él. El empresario sabe que les esperan días complicados, pero confía en que podrán afrontarlos juntos. Antes de separarse por las noches, le ha hecho una declaración que resume todo lo que siente por ella: "Porque tú eres mi vida, Alya".

Sahin descubre que Ecmel ordenó matar a Boran y lo enfrenta con un vídeo

“Qué ciego estaba”: Sahin descubre que Ecmel ordenó matar a Boran y lo enfrenta con un vídeo

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Cihan se aferra a Alya pese a todo: "Tú eres mi vida"

Cihan se aferra a Alya pese a todo lo que amenaza su amor: "Tú eres mi vida"

Boran descubre que Ecmel es su padre cuando está a punto de matarlo

Boran descubre que Ecmel es su padre cuando está a punto de matarlo

Boran quiere saber hasta dónde han llegado Alya y Cihan:

Boran quiere saber hasta dónde han llegado Alya y Cihan: "¿Te has acostado con ella?"

Cihan defiende su amor por Alya ante Boran: "Si dice que me quiere, no voy a darle la espalda"
En tierra lejana | 3 de noviembre

Cihan defiende su amor por Alya ante Boran: "Si dice que me quiere, no voy a darle la espalda"

Alya le confiesa a Boran que se ha enamorado de Cihan
En tierra lejana | 3 de noviembre

Alya le confiesa a Boran que se ha enamorado de Cihan: "Me alegra haberme casado"

Sueños de libertad se consolida otro mes más como la serie más vista de la televisión
Audiencias octubre

Sueños de libertad se consolida otro mes más como la serie más vista de la televisión

Sueños de libertad continúa imbatible también en octubre. Además, El Secreto y En tierra lejana son líder de la noche y Entre tierras y Las hijas de la criada son las producciones nacionales más vistas del prime time.

Beatriz
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se apoya en Beatriz para afrontar el chantaje de Félix Cifuentes

Gabriel se desahogará con Beatriz sobre cómo hacer frente al chantaje del abogado. ¿Debe comprar su silencio?

el romance de Paula y Tasio se extiende por casa de la Reina

Capítulo 681 de Sueños de libertad, 3 de noviembre: el romance de Paula y Tasio se extiende por casa de la Reina

Gabriel

Félix Cifuentes vuelve a Toledo y amenaza a Gabriel: quiere dinero a cambio de su silencio

Nieves

Nieves aconseja a Begoña buscar al novio de Beatriz, ¿decidirá hacerlo?

Publicidad