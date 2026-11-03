Boran revela por qué ocultó a Alya su oscuro pasado: esta noche, llega la hora de la verdad

Alya no puede olvidar todo lo ocurrido durante el último año, pero hay algo que sigue sin comprender: por qué Boran nunca le contó que alguien quería acabar con su vida. La doctora le explica que, aunque él ha vivido un año terrible, el de ella no ha sido mejor.

Boran reconoce que no podía contarle la verdad. Sus manos estaban manchadas de sangre y temía que, de haber conocido su pasado, Alya lo hubiera dejado. Sin embargo, ella no tiene una respuesta, pero sí muy claro que Boran decidió por ella sin darle la oportunidad de elegir. “De haberlo sabido, la decisión habría sido mía, no tuya”, le dice.

Ahora que ha despertado, Boran tiene que afrontar las consecuencias de sus secretos y aceptar que Alya tiene derecho a decidir su propio destino.

Esta noche, a las 23 horas, capitulazo de En tierra lejana. Y ya en atresplayer.