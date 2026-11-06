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Mejores momentos | Capítulo 2

La noticia que cae a María como un jarro de agua fría: Toscano le presenta a su familia

María ha ido a la verbena con Begoña y justo después de confesar que siente algo especial por Toscano, se ha encontrado en la plaza con el capataz de los Valera, que ha aprovechado para presentarle a su familia. María se ha quedado muy desilusionada.

La noticia que cae a María como un jarro de agua fría: Toscano le presenta a su familia

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Marta Jorge
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A María le ha parecido buena idea ir a la verbena del pueblo con su amiga Begoña para despejarse un poco. Estaban hablando sobre la poca gente que hay en el pueblo, cuando la atención de María se ha distraído a Toscano, que estaba bebiendo en la barra.

Al percatarse, Begoña no ha podido evitar preguntar a su amiga: “¿Te gusta?”. Aunque la Cervantes ha intentado hacerse la loca al principio, ha terminado reconociendo que no sabe muy bien qué es lo que siente: “Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por nadie”.

A lo lejos, ha visto a su hija Manuela y se ha alejado un momento de su amiga para saludarla, pero al volver, Toscano le ha sorprendido y le ha presentado a su mujer y su hija recién llegadas al pueblo. María les ha dado la bienvenida y se ha despedido de ese incómodo momento con una sonrisa forzada.

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