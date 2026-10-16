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Es Boran en En tierra lejana

Burç Kümbetlioğlu, Boran en En tierra lejana, confiesa lo que pasó al terminar una escena con Gonca Cilasun: “No pude decir nada”

Burç Kümbetlioğlu se ha sincerado sobre uno de los momentos que más le han marcado durante el rodaje de En tierra lejana y ha destacado el trabajo de su compañera Gonca Cilasun.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Burç Kümbetlioğlu ha recordado el momento del rodaje de En tierra lejana que más lo emocionó. El actor ha contado cómo reaccionó al grabar la escena en la que Sadakat descubre que su hijo Boran sigue vivo.

En una entrevista para el canal de YouTube de Hürriyet, cuyas declaraciones recogió la agencia turca DHA, el intérprete ha explicado qué ocurrió cuando el director dio por terminada la toma. “Cuando dijeron ‘corten’, las lágrimas me corrían por las mejillas. La abracé y no pude decir nada”, ha confesado sobre su compañera Gonca Cilasun, que da vida a Sadakat. También ha elogiado su trabajo: “La interpretación de Gonca es realmente cautivadora”.

El actor ha hablado además de otro de los desafíos de interpretar a Boran: pasar buena parte de la historia con los ojos cerrados. Una experiencia tan particular que llegó a reconocer cómo interpretaban sus compañeros por el tono de sus voces. Dale play al vídeo y revive la escena.

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