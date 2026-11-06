“¡He descubierto algo!”: Claudia averigua algo importante sobre Varela

Claudia había tomado una decisión: iba a vender su parte de las tierras a Varela. La presión a la que están sometidas ella y su amiga, le ha superado y no ha podido esperar para hablar con el empresario. Quería saber cuánto dinero estaba dispuesto a ofrecerle y lo cierto es que ha quedado muy sorprendida con la cifra.

Claudia se ha quedado sola en el despacho y, antes de marcharse ,se ha fijado en unas fotos que han llamado su atención y que han cambiado su opinión por completo. Enseguida, ha llamado a María muy nerviosa y le ha dicho que no iba a vender la finca. “He descubierto algo”, le ha asegurado en la llamada. ¿Qué será lo que esconden esas fotos?

La amiga de María se ha dirigido hacia la casa con mucha prisa, pero no le ha dado tiempo a llegar. La Cervantes se había quedado preocupada con la llamada y al ver que no llegaba ha decidido ir a buscarla. En la salida, se ha cruzado con Manuela, quien ha asegurado haber visto el coche de Claudia en la puerta trasera.

María se ha dirigido hacia allí y cuando ha descubierto el coche de su amiga vacío se ha temido lo peor, se ha puesto a buscarla y la ha encontrado a unos metros del coche, tirada en el suelo, empapada por la lluvia e inconsciente. María ha roto a llorar completamente en shock. ¿Qué le habrá pasado a Claudia? ¿Alguien le habrá hecho daño?