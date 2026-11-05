Mejores momentos | Capítulo 2
Varela quiere comprar la finca Cervantes, pero María se lo deja claro: “No están en venta”
El empresario se ha presentado en casa de la familia Cervantes para proponerles una oferta por sus tierras, aunque María tiene muy claro que no quiere vender.
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Varela ha aprovechado el escándalo del incendio y la tensa situación en la que se encuentra la finca de la familia Cervantes para presentarse en su casa. Aparentemente, parecía que solo se había acercado para ofrecer su ayuda e interesarse por Nicolás, pero nada más lejos de la realidad.
María le ha preguntado directamente a qué había venido y el empresario ha explicado que se ha acercado para hacerles una oferta por sus tierras. María ha sido contundente: “Nuestras tierras no están en venta”, pero Varela les ha dejado la propuesta de todas formas: “Mírenlo como una ayuda”, les ha dicho.
Claudia le ha preguntado de cuánto dinero estaba hablando y Varela le ha asegurado que se trataría de una cifra importante y ha insistido en que se lo piensen. María ha vuelto a ser muy firme en su respuesta, para ella, la finca no está en venta. Todo apunta a que Claudia y María van a diferir en sus opiniones respecto a la oferta.
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