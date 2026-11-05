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Mejores momentos | Capítulo 2

Varela quiere comprar la finca Cervantes, pero María se lo deja claro: “No están en venta”

El empresario se ha presentado en casa de la familia Cervantes para proponerles una oferta por sus tierras, aunque María tiene muy claro que no quiere vender.

Varela quiere comprar la finca Cervantes, pero María se lo deja claro: “No están en venta”

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Marta Jorge
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Varela ha aprovechado el escándalo del incendio y la tensa situación en la que se encuentra la finca de la familia Cervantes para presentarse en su casa. Aparentemente, parecía que solo se había acercado para ofrecer su ayuda e interesarse por Nicolás, pero nada más lejos de la realidad.

María le ha preguntado directamente a qué había venido y el empresario ha explicado que se ha acercado para hacerles una oferta por sus tierras. María ha sido contundente: “Nuestras tierras no están en venta”, pero Varela les ha dejado la propuesta de todas formas: “Mírenlo como una ayuda”, les ha dicho.

Claudia le ha preguntado de cuánto dinero estaba hablando y Varela le ha asegurado que se trataría de una cifra importante y ha insistido en que se lo piensen. María ha vuelto a ser muy firme en su respuesta, para ella, la finca no está en venta. Todo apunta a que Claudia y María van a diferir en sus opiniones respecto a la oferta.

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Antena 3 » Series » Entre tierras

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