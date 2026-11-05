Los desayunos de En tierra lejana no son puro atrezo: la gastronomía de Mardin también es protagonista

Las enormes mesas repletas de comida que aparecen en En tierra lejana no pasan desapercibidas. Los desayunos y banquetes de la familia Albora muestran algunos de los platos más tradicionales de Mardin y detrás de ellos hay un cuidado trabajo para llevar la gastronomía local a la pantalla. Además, sus protagonistas han contado cuáles son sus sabores favoritos.

Según un reportaje publicado por Kanal D, en mayo de 2025, la reconocida chef Ebru Baybara Demir visitó el rodaje para cocinar uno de los platos tradicionales de la región: un pilaf de bulgur con carne, que preparó en una gran olla en el patio de la mansión. Una muestra de cómo la producción también quiere acercar al público la cultura gastronómica de Mardin.

Y los actores tampoco se han resistido a sus sabores. Ozan Akbaba, que interpreta a Cihan, ha confesado que su plato favorito es el kavurma, una preparación de carne muy popular en la cocina turca. Sinem Ünsal, que da vida a Alya, ha explicado que suele cuidar mucho su alimentación y que no come carne ni productos de masa, pero hay una excepción a la que no puede decir que no: el Süryani çöreği, un dulce tradicional de la comunidad siríaca.

Otros compañeros también han compartido sus preferencias. Gonca Cilasun, Sadakat en la ficción, disfruta especialmente de los platos de carne. Sahra Şaş, que interpreta a Nare, se queda con el kavurma, el pilaf de bulgur con carne y el alluciye, otro plato típico de la zona.

Por su parte, Atakan Özkaya, Kaya en la serie, ha revelado que su favorito es el ikbebet, una variedad de içli köfte preparada hervida. Así, la gastronomía de Mardin se ha convertido en un ingrediente más de En tierra lejana y también en una de las experiencias que sus actores disfrutan durante el rodaje.