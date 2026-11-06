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Fátima Baeza es Sor Amparo, una amiga del pasado de Don Agustín en Sueños de libertad

La actriz se mete en la piel de una monja que llega a la colonia para ayudar a Claudia en la casa cuna.

Fátima Baeza es Sor Amparo

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Sor Amparo es una religiosa que llega a la colonia para colaborar con Claudia en la casa cuna.

Su llegada, no pasará desapercibida para Don Agustín que se quedará sin palabras cuando sus caminos vuelvan a cruzarse.

Ambos se conocieron durante una misión en Guinea y aunque Sor Amparo se alegrará de volver a ver Don Agustín parece que él no piensa lo mismo…

Un pasado compartido que marcará el reencuentro entre los dos personajes y que podría esconder más de un secreto.

¿Qué ocurrió realmente durante aquella misión en Guinea? ¿Por qué incomoda tanto a Don Agustín la presencia de Sor Amparo en la colonia?

Su trayectoria

La actriz que interpreta a este nuevo personaje en la serie más vista de televisión es Fátima Baeza, actriz española con una amplia trayectoria en el mundo de la interpretación.

En la pequeña pantalla destacó con su papel en Hospital Central y además, ha aparecido en otros clásicos de la televisión como Farmacia de guardia, El secreto de Puente Viejo o Heridas.

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Ahora, Fátima Baeza vuelve a la televisión dando vida a Sor Amparo, un personaje que promete revolucionarlo todo y darnos nuevas alegrías.

Conoce a este nuevo personaje, cada tarde en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

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