Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | Esta noche

“¿Qué será de ellos?”: Sadakat se derrumba mientras Cihan busca a Kaya antes de su operación

Los Albora atraviesan un momento crítico. Cihan sigue escondido y en busca y captura, mientras Kaya ha logrado escapar de los gendarmes, pero está perdido y sin poder ver. Además, su operación está cada vez más cerca.

Sadakat teme perder a sus hijos mientras Cihan se juega todo para encontrar a Kaya

“¿Qué será de ellos?”: Sadakat se derrumba mientras Cihan busca a Kaya antes de su operación

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Umu encuentra a Sadakat abatida y trata de animarla. La matriarca de los Albora no puede dejar de pensar en lo que puede ocurrir con sus hijos: “¿Qué le va a pasar a mi Kaya? ¿Qué le va a pasar a mi Boran? ¿Qué será de ellos?”. Umu intenta tranquilizarla y le pide que recupere las fuerzas para afrontar todo lo que está sucediendo.

Mientras tanto, Alya llama a Cihan y enseguida nota que algo no va bien. “No me gusta cómo suena tu voz. ¿Pasa algo?”, le pregunta. Cihan le cuenta que los gendarmes han encontrado la casa donde se escondía Hassan y se lo han llevado detenido, aunque Kaya ha conseguido escapar. A pesar del peligro, tiene claro que debe encontrarlo: “Lo encontraremos y lo llevaremos. Tiene que operarse”.

Alya también se preocupa por Cihan, que continúa escondido mientras los gendarmes lo buscan. Erol está tratando de encontrar un nuevo lugar donde refugiarlo. ¿Conseguirá encontrar a Kaya y llevarlo a tiempo al hospital?

Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana, a las 23:00 horas, en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.

Zerrin abraza a Demir creyendo que es Kaya y él estalla de celos: “Serás solo mía”

Zerrin abraza a Demir creyendo que es Kaya y él estalla de celos: “Serás solo mía”

Antena 3 » Series » En tierra lejana » Avances

Publicidad

Series

Azra agarra de los pelos a Ebru y la acusa de ser la amante de su marido: “Te vas a enterar”

Azra agarra de los pelos a Ebru y la acusa de ser la amante de su marido: “Te vas a enterar”

Sadakat teme perder a sus hijos mientras Cihan se juega todo para encontrar a Kaya

“¿Qué será de ellos?”: Sadakat se derrumba mientras Cihan busca a Kaya antes de su operación

Sadakat repudia a Nare y la culpa de que sus hermanos sean fugitivos

“Ya no tienes madre”: Sadakat repudia a Nare y la culpa de que sus hermanos sean fugitivos

“¿Vais a guardar silencio?”: Alya se enfrenta al pueblo para defender a Cihan
En tierra lejana | 19 de octubre

“¿Vais a guardar silencio?”: Alya se enfrenta al pueblo para defender a Cihan

Kaya logra escapar de los gendarmes, pero queda solo y sin poder ver
En tierra lejana | 19 de octubre

Kaya logra escapar de los gendarmes, pero queda solo y sin poder ver en mitad del campo

Ecmel vuelve a poner en peligro a los Albora
En tierra lejana | 19 de octubre

Ecmel vuelve a poner en peligro a los Albora: desata un enfrentamiento a punta de pistola

El hombre ha entrado en la mansión de los Albora mientras la policía registraba la casa en busca de Cihan y los suyos. Alya no ha dudado en plantarle cara, pero el enfrentamiento ha terminado con él apuntándola con una pistola y Cihan apareciendo para defenderla.

Serhat recuerda ante Zeynep cómo su padre abandonó a su familia: “Nunca volví a escuchar su voz”
El secreto | Capítulo 7

Serhat recuerda ante Zeynep cómo su padre abandonó a su familia: “Nunca volví a escuchar su voz”

Serhat se ha encontrado con Zeynep en la cocina después de que Berrak intentara acercarse a él durante la noche. La joven le ha animado a contarles la verdad a sus hijas y el empresario ha recordado entonces una de las heridas más dolorosas de su infancia.

Sonsoles Ónega responde a las preguntas de los protagonistas de Las hijas de la criada

"Le hubieran cantado las cuarenta": Sonsoles Ónega responde a las preguntas de los protagonistas de Las hijas de la criada

Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina, de nuevo en una encrucijada... ¿Elegirá a Marta o a Bianca?

Gabriel

Capítulo 671 de Sueños de libertad; 19 de octubre: Gabriel obliga a Begoña a que Beatriz se quede en la casa

Publicidad