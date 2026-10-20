“¿Qué será de ellos?”: Sadakat se derrumba mientras Cihan busca a Kaya antes de su operación

Umu encuentra a Sadakat abatida y trata de animarla. La matriarca de los Albora no puede dejar de pensar en lo que puede ocurrir con sus hijos: “¿Qué le va a pasar a mi Kaya? ¿Qué le va a pasar a mi Boran? ¿Qué será de ellos?”. Umu intenta tranquilizarla y le pide que recupere las fuerzas para afrontar todo lo que está sucediendo.

Mientras tanto, Alya llama a Cihan y enseguida nota que algo no va bien. “No me gusta cómo suena tu voz. ¿Pasa algo?”, le pregunta. Cihan le cuenta que los gendarmes han encontrado la casa donde se escondía Hassan y se lo han llevado detenido, aunque Kaya ha conseguido escapar. A pesar del peligro, tiene claro que debe encontrarlo: “Lo encontraremos y lo llevaremos. Tiene que operarse”.

Alya también se preocupa por Cihan, que continúa escondido mientras los gendarmes lo buscan. Erol está tratando de encontrar un nuevo lugar donde refugiarlo. ¿Conseguirá encontrar a Kaya y llevarlo a tiempo al hospital?

Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana, a las 23:00 horas, en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.