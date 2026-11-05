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En tierra lejana | 3 de noviembre

Boran declara la guerra a Cihan para recuperar a Alya y su hijo: "No permitiré que nadie me los arrebate"

Tras descubrir que Ecmel es su padre biológico, Boran culpa a Sadakat de haberle ocultado la verdad y anuncia que luchará por recuperar a Alya.

Boran declara la guerra a Cihan para recuperar a Alya y su hijo

Boran declara la guerra a Cihan para recuperar a Alya y su hijo: "No permitiré que nadie me los arrebate"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Boran ha descubierto que Ecmel es su padre biológico y ha culpado a Sadakat de haberle ocultado la verdad toda su vida. Ahora, convencido de que también le han arrebatado a su familia, ha anunciado que luchará por recuperar a Alya y Cihan Deniz.

Abrumado por todo lo que ha pasado, le ha reprochado a su madre que su silencio le cambiara la vida y ha asegurado que, de haber conocido la verdad, Ecmel nunca habría intentado matarlo. También ha lamentado haber acabado con la vida de Suleyman creyendo que vengaba a su padre.

Cihan ha intentado hacerle ver que Asem siempre lo quiso como a un hijo y que nunca hizo distinciones entre los cuatro hermanos. Sin embargo, Boran ha cuestionado que fuera Cihan quien acabara convirtiéndose en el líder de los Albora. Sadakat ha asumido que fue ella quien decidió criarlos de manera diferente, pero sus explicaciones no han conseguido calmarlo.

Convencido de que le han arrebatado todo, Boran ha terminado anunciando que piensa recuperar lo que considera suyo. Ha dejado claro que no renunciará a Alya ni a Cihan Deniz, pese a que ella se ha enamorado de su hermano.

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