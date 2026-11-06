"No te acerques a ella": Miguel y Bosco protagonizan un tenso enfrentamiento por Manuela

La mala relación entre Miguel y Bosco ha vuelto a quedar patente en este encontronazo en el bar del pueblo. Tras haber bebido de más, Bosco se ha acercado a Manuela con la intención de sacarla a bailar, pero ella le ha rechazado. "Con todo lo que has bebido, mejor que no", le responde. Antes de marcharse, ha intercambiado una mirada con Miguel y han acordado verse al día siguiente.

Una vez que Manuela se ha marchado, los dos hermanos se han quedado a solas y el ambiente se ha puesto más tenso. Bosco no ha tardado en lanzar una indirecta sobre la joven. "Guapa, ¿eh?", ha comentado. Miguel, incómodo, ha respondido de inmediato con una advertencia: "Ni se te ocurra acercarte a ella, que te conozco".

Bosco ha interpretado enseguida la reacción de su hermano y no ha dudado en señalar que Manuela le gusta. Miguel le ha insistido en que se le aleje de ella, pero la conversación se ha convertido enseguida en un enfrentamiento. "¿Quién te crees que eres para darme órdenes?", ha replicado Bosco.

Para justificar su actitud, Miguel ha explicado que Manuela es la hija de la propietaria de la finca Cervantes y que a su padre le conviene conservar una buena relación con esa familia. Sin embargo, Bosco no se ha dejado convencer. Para él, las palabras de su hermano no esconden intereses empresariales, sino unos celos difíciles de disimular.