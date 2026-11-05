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Mejores momentos | Capítulo 2

María se ofrece a curarle la quemadura a Toscano: “Verás como te alivia”

María ayuda a Toscano a tratar su herida con un remedio casero de su madre y durante el rato que han compartido en la cocina, su complicidad se ha podido percibir en cada mirada, hasta que Begoña ha aparecido interrumpiéndoles.

María se ofrece a curarle la quemadura a Toscano: “Verás como te alivia”

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Marta Jorge
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Tras el enfrentamiento que mantuvieron por el cercado, María ha vuelto a encontrarse con Toscano mientras trabajaba en el campo. Él estaba retirando, uno por uno, los postes que había instalado siguiendo las órdenes de su superior. Aunque al principio ha rechazado su ofrecimiento para ayudarle, María no ha podido evitar sentirse responsable al verlo deshacer él solo todo el trabajo.

Cuando se ha acercado para echar una mano retirando parte del cercado, se ha fijado en la herida de su mano: una quemadura provocada por el incendio del granero. Sin dudarlo, le ha propuesto acompañarla a la casa para tratar la herida.

Ya en la cocina, María ha buscado un poco de aloe vera: un remedio que aprendió de su madre. Toscano ha intentado quitarle importancia al asunto y ha asegurado que no necesitaba cuidados, pero ella ha insistido y se han sentado frente a frente en la mesa.

Con mucho cuidado, María ha sostenido la mano de Toscano y le ha extendido el aloe sobre la quemadura. "Ya verás cómo te alivia", le ha dicho. El gesto, cargado de delicadeza, ha dado paso a un intercambio de miradas que se ha detenido más de lo habitual y ha dejado claro la atracción que existe entre los dos.

Sin embargo, el instante de intimidad se ha interrumpido cuando Begoña ha entrado en la cocina tras llamar a María desde fuera. Los dos se han separado el uno del otro, conscientes de que ese encuentro ha significado mucho más que una simple cura.

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