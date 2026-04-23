Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 21 de abril

“Boran era hijo de Ecmel”: la confesión más oscura de Sadakat destroza a Cihan

Tras un intento fallido de asesinato, la matriarca ha terminado derrumbándose ante su hijo y soltando la verdad que juró llevarse a la tumba.

7

“Boran era hijo de Ecmel”: la confesión más oscura de Sadakat destroza a Cihan

Publicidad

La tensión en la mansión ha llegado a un punto de no retorno. Después de que Cihan lograra frenar los planes impulsivos de su madre para acabar con Ecmel, se ha enfrentado a ella buscando respuestas.

Sadakat, acorralada y fuera de sí, ha terminado por romper su juramento de silencio.Boran era hijo del despreciable Ecmel”, ha dicho ante un Cihan que no podía creer lo que estaba oyendo.

La verdad es devastadora: Boran era el hijo del hombre que más odian. Sadakat ha confesado que guardó este secreto para proteger el linaje y, sobre todo, para mantener al pequeño Cihan Deniz a su lado. “Ecmel haría todo lo posible por arrebatarme a mi único nieto si lo descubriera”, ha gritado llorando, justificando años de mentiras y manipulaciones para evitar que la familia se desmoronara.

Cihan se ha quedado helado al comprender que su hermano, al que siempre ha idolatrado, era en realidad el fruto de una traición. Este bombazo no solo mancha la memoria de Boran, sino que pone en peligro el futuro del niño.

Si la verdad sale de esas cuatro paredes, la guerra entre los clanes irá a más. Sadakat ha soltado su carga, pero ahora es Cihan quien tiene en sus manos el secreto que podría destruir su imperio.

2

“Lo eres todo para mí”: la despedida más dolorosa de Kaya a Cihan antes de perder su libertad

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

7

“Boran era hijo de Ecmel”: la confesión más oscura de Sadakat destroza a Cihan

Darío, al límite, desvela a Marta la verdad sobre Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Darío, al límite, desvela a Marta la verdad sobre Fina

Marta revela a Cloe que ha encontrado una pista sobre Fina

Capítulo 545 de Sueños de libertad; 22 de abril: Marta revela a Cloe que ha encontrado una pista sobre Fina

Beatriz continúa con su juego de seducción a Gabriel
Capítulo 545

Beatriz continúa con su juego de seducción en su aniversario con Gabriel: “Nos juramos amor eterno”

Pablo cumple con las exigencias de Nieves y se marcha de casi
Capítulo 545

“No te olvides nunca de que te sigo queriendo”: Pablo cumple con las exigencias de Nieves y se marcha de casa

La llamada de Carmen interrumpe un momento íntimo entre Paula y Tasio
Capítulo 545

La llamada de Carmen interrumpe un momento íntimo entre Paula y Tasio: “Dime que no me deseas”

El hijo de Damián se ha encontrado a Paula en su habitación y ha estado a punto de besarla cuando el teléfono ha sonado.

Begoña da su bendición a Valentina por su relación con Andrés
Capítulo 545

“Me alegro de que haya encontrado a una persona como tú”: Begoña da su bendición a Valentina por su relación con Andrés

Begoña ha disimulado el dolor que siente al ver al hijo de Damián feliz al lado de otra mujer.

Las instrucciones de vuelo de los protagonistas de ¿A qué estás esperando?

Las instrucciones de vuelo de los protagonistas de ¿A qué estás esperando?: “Con destino a la lujuria, la pasión y el amor”

Megan Montaner y Rodolfo Sancho

Megan Montaner y Rodolfo Sancho se ponen a prueba con este divertido test de Entre tierras

7

El sucio chantaje de Ecmel para obligar a Zerrin a traicionar a su gran amor

Publicidad