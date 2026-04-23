“Boran era hijo de Ecmel”: la confesión más oscura de Sadakat destroza a Cihan

La tensión en la mansión ha llegado a un punto de no retorno. Después de que Cihan lograra frenar los planes impulsivos de su madre para acabar con Ecmel, se ha enfrentado a ella buscando respuestas.

Sadakat, acorralada y fuera de sí, ha terminado por romper su juramento de silencio. “Boran era hijo del despreciable Ecmel”, ha dicho ante un Cihan que no podía creer lo que estaba oyendo.

La verdad es devastadora: Boran era el hijo del hombre que más odian. Sadakat ha confesado que guardó este secreto para proteger el linaje y, sobre todo, para mantener al pequeño Cihan Deniz a su lado. “Ecmel haría todo lo posible por arrebatarme a mi único nieto si lo descubriera”, ha gritado llorando, justificando años de mentiras y manipulaciones para evitar que la familia se desmoronara.

Cihan se ha quedado helado al comprender que su hermano, al que siempre ha idolatrado, era en realidad el fruto de una traición. Este bombazo no solo mancha la memoria de Boran, sino que pone en peligro el futuro del niño.

Si la verdad sale de esas cuatro paredes, la guerra entre los clanes irá a más. Sadakat ha soltado su carga, pero ahora es Cihan quien tiene en sus manos el secreto que podría destruir su imperio.