“Lo eres todo para mí”: la despedida más dolorosa de Kaya a Cihan antes de perder su libertad

Cihan ha conseguido entrar en el calabozo para hablar cara a cara con su hermano y ver cómo se encuentra. Al ver a Kaya entre rejas, el líder de los Albora se ha quedado impresionado por la fuerza del joven, que no ha tardado en confesar que ese canalla de Sedat quería forzar a Zerrin.

Kaya se ha mostrado muy firme y le ha dejado claro a su hermano que no se arrepiente de haber disparado y que volvería a hacerlo mil veces por defender a la mujer que ama. Por su parte, Cihan ha tenido que pararle los pies para que dejara de decir cosas que puedan hundirle más ante el juez.

Con la muerte aún reciente de su hermano Boran, Cihan no puede permitirse perder a otro hermano más. Le ha ordenado que se olvide de su impulsividad y que testifique que disparó en defensa propia para poder sacarlo de allí cuanto antes. "¡Acuérdate, solo te defendiste!", le ha repetido Cihan.

Sin embargo, a Kaya lo único que le importaba era saber si Zerrin estaba a salvo. Sabe perfectamente que ahora que todo ha salido a la luz, su tía Fidan no la va a dejar en paz ni un segundo y teme por lo que pueda pasarle mientras él esté encerrado. Kaya le ha pedido a Cihan casi suplicando que le prometa que protegerá a Zerrin con su propia vida, porque no podría soportar que le ocurriera nada malo por su culpa.

Cihan le ha dado su palabra de honor y ha intentado darle ánimos a su hermano para que no hable como si fuera a quedarse en prisión para siempre, recordándole lo mucho que lo necesitan todos. "Lo eres todo para mí", se han dicho el uno al otro.

El destino de los Albora pende ahora de un hilo y de lo que Kaya declare ante el juez para salvar su pellejo y el honor deZerrin.