“¿Cómo podría enamorarme?”: Cihan niega sus sentimientos por Alya en el momento más tierno del cumpleaños

El regalo más esperado del pequeño ha llegado de la mano de Cihan: un paseo en pony para seguir con la tradición que siempre cumplía con su padre el día de su cumpleaños. Ha sido una estampa de pura felicidad.

Bajo la atenta mirada de Alya, que no paraba de grabar con su móvil cada sonrisa y cada trote del niño, el pequeño se sentía el auténtico rey de la casa. “Sonríele a la cámara, cariño”, le pedía una Alya emocionada, viendo cómo su hijo recuperaba por fin la alegría de vivir.

Pero mientras el niño disfrutaba de su paseo, a pocos metros, la conversación entre los hermanos subía de intensidad.Nare, que conoce a Cihan mejor que nadie, no ha dudado en interrogarle sobre la traición de Mine y, sobre todo, sobre lo que empieza a nacer entre él y la doctora. “Le dije a Mine que no me casaría con nadie más, ¿lo entiendes?”, ha dicho Cihan.

Nare, sin embargo, no se ha dejado engañar y le ha hecho la pregunta que ha dejado a Cihan descolocado: “¿No será que tienes miedo a dejar a Mine por si te enamoras de Alya?”.

La respuesta de su hermano ha sido inmediata, casi como un escudo para protegerse de sus propios sentimientos: “¿Acaso has olvidado quién es Alya? ¿Cómo podría enamorarme?”. Cihan se empeña en negar lo que sus ojos gritan cada vez que mira a Alya con el niño, pero la duda ya está más que sembrada.