Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 21 de abril

Los celos y la sobreprotección de Cihan desatan las chispas con Alya

El líder de los Albora ha aparecido por sorpresa en la consulta de su mujer con una excusa barata sobre su seguridad, pero Alya no ha tardado en darse cuenta de sus intenciones.

2

Los celos y la sobreprotección de Cihan desatan las chispas con Alya

Publicidad

La tensión entre Cihan y Alya ha pasado del drama del accidente a un juego de seducción y reproches en mitad del hospital. Tras el caos familiar, Cihan no ha podido evitar ir a buscar a la doctora a su lugar de trabajo con el pretexto de que el peligro acecha en cada esquina. “Demir está por aquí y me preocupo por tu seguridad”, ha dicho el jefe del clan, aunque su mirada decía algo muy distinto.

Alya, que ya le tiene tomada la medida, ha tardado poco en desenmascarar el verdadero motivo de su visita: el miedo a que ella aproveche cualquier guardia para huir de su lado. “¿Has venido por si me marchaba?”, le ha preguntado con ironía, recordándole que ella jamás dejaría atrás a su hijo.

Cihan, intentando no flaquear en su fachada de hombre de hielo, ha desviado el tema alabando cómo ha criado al pequeño, reconociendo por primera vez el mérito de Alya como madre. Entre bromas sobre si es un "monstruo" o no, y puyas sobre si debería haberle abierto una clínica más lujosa, la química entre ambos ha vuelto a quedar patente en la pequeña consulta.

“Si vas a venir cada vez que tenga guardia, avísame y te doy cita”, le ha soltado Alya, dejando a Cihan inquieto. Parece que, por mucho que Cihan se empeñe en decir que no tiene corazón, sus pasos siempre le llevan al mismo sitio: allí donde estéAlya.

8

Kaya dispara a Sedat para salvar a Zerrin y su futuro se queda en el aire, ¿irá a la cárcel?

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

2

Los celos y la sobreprotección de Cihan desatan las chispas con Alya

1

“No me tocarás jamás”: el humillante pacto de Nare con Ozkan para seguir casados

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña aprueba la relación de Valentina y Andrés, aunque sufre en silencio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña aprueba la relación de Valentina y Andrés, aunque sufre en silencio

Capítulo 544 de Sueños de libertad; 21 de abril: Andrés anima a Marta a que no se rinda y siga buscando a Fina
Resumen

Capítulo 544 de Sueños de libertad; 21 de abril: Andrés anima a Marta a que no se rinda y siga buscando a Fina

Nieves le exige a Pablo que abandone la casa familiar por unos días, pero él se niega a marcharse
Capítulo 544

Nieves exige a Pablo que abandone la casa familiar por unos días, pero él se niega a marcharse

¡Momento incómodo en la fábrica! Begoña se marcha tras ver a Andrés y Valentina besándose
Capítulo 544

¡Momento incómodo en la fábrica! Begoña se marcha tras ver a Andrés y Valentina besándose

La enfermera vuelve a ser consciente de la buena pareja que forma su ex con la nueva dependienta de la empresa.

“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio
Capítulo 544

“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio

La madre de la joven se ha caído y la joven tiene que marcharse a Sevilla.

¡Menuda pillada! Claudia se queda sin palabras tras descubrir que…¡Mabel y Salva son más que amigos!

¡Menuda pillada! Claudia se queda sin palabras tras descubrir que…¡Mabel y Salva son más que amigos!

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

Publicidad