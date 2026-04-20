“Nunca quise esta vida”: Cihan se rompe con Alya esta noche en En tierra lejana

Esta noche en En tierra lejana, Cihan baja todas sus barreras y se muestra como nunca antes. Superado por la culpa, se describe sin piedad ante Alya: asegura que es un hombre sin corazón, alguien que la mantiene a su lado contra su voluntad.

Pero Alya no se deja arrastrar por ese discurso. Lo mira de frente y desmonta su máscara: no ve a un villano, sino a un hombre roto, atrapado en una vida que no eligió y cargando con el peso de toda su familia.

Por primera vez, Cihan admite lo que lleva años callando: él nunca quiso ese destino. Su vida cambió para siempre tras la muerte de su padre y de Boran, obligándole a convertirse en quien es hoy.

Un cara a cara brutal en el que, por fin, salen a la luz las heridas que ambos intentan esconder. Esta noche a las 23:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.