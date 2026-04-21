Mine presiona a Cihan y destapa sus dudas con Alya

Cihan reconoce que no quiere seguir haciendo daño a Alya tras todo lo ocurrido, dejando entrever un cambio en su actitud que sorprende a Mine. La situación hace saltar las alarmas en su amante.

Mine, cada vez más incómoda, le lanza preguntas directas sobre sus emociones y si le gustaría que Alya sintiera celos, insinuando que podría estar empezando a sentir algo más que responsabilidad.