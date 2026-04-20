Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 20 de abril

“No me divorciaría de ella ni aunque quisiera”: Cihan planta cara a Sadakat y blinda su matrimonio con Alya

Tras el accidente, la pesadilla de Alya no ha terminado al llegar a la mansión. Sadakat la esperaba en la puerta para darle la estocada final tras revelarse el secreto de Boran.

2

“No me divorciaría de ella ni aunque quisiera”: Cihan planta cara a Sadakat y blinda su matrimonio con Alya

Publicidad

Si Alya pensaba que el golpe con el coche era lo peor del día, no contaba con la sangre fría de su suegra. Al llegar a casa, todavía con el cuerpo temblando por el accidente, la doctora se ha encontrado con la peor de las bienvenidas. Sadakat, lejos de preocuparse por su estado, ha ido directa a la yugular: "Ya te has enterado de la última voluntad de Boran".

La matriarca de los Albora no ha tenido piedad. Ha aprovechado el vídeo filtrado por Mine para humillar a Alya y recordarle que su lugar en esa familia nunca fue deseado. "Boran no tenía ni idea de que eres una víbora", le ha gritado con desprecio, asegurando que Cihan solo pidió su mano por obligación. Según Sadakat, el destino de Alya está claro: "Divórciate cuanto antes y vete de aquí".

Sin embargo, cuando Alya parecía estar más sola que nunca, Cihanha vuelto a dar un golpe de autoridad que ha dejado a su madre descolocada. El líder del clan no ha permitido que Sadakat siga machacando a su mujer y ha cortado por lo sano: "Yo la obligué a casarse conmigo y no me divorciaría de ella ni aunque quisiera".

Con estas palabras, Cihan no solo ha blindado a Alya frente a los ataques de la matriarca, sino que ha dejado claro que, sea por Boran o por decisión propia, no piensa dejar que se escape de su lado.

Sadakat ha tenido que tragarse sus palabras, viendo cómo su hijo prefiere desafiarla antes que soltar la mano de la mujer que, según ella, "no soporta".

10

Sadakat mete a otra mujer en la mansión para darle un hijo a Cihan delante de Alya

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

2

“No me divorciaría de ella ni aunque quisiera”: Cihan planta cara a Sadakat y blinda su matrimonio con Alya

1

“Me duele el alma”: el aparatoso accidente de Alya tras descubrir la traición de Boran

Claudia pilla a Salva y Mabel en actitud cariñosa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia pilla a Mabel y Salva en actitud cariñosa

Beatriz descubre que Álvaro es el asesino de Pelayo
Resumen

Capítulo 543 de Sueños de libertad; 20 de abril: Beatriz descubre que Álvaro es el asesino de Pelayo 

Marta y Doña Clara
Capítulo 543

Doña Clara llega a casa de los De la Reina para darle el último adiós a su hijo mientras Darío se entera de la triste noticia

Damián estalla en furia contra Tasio
Capítulo 543

“¡Eres un hombre casado!”: La confesión de Tasio a Damián sobre su beso con Paula enfurece a su padre

El joven termino admitiendo ante el patriarca de la familia la razón real por la que llegó tarde al convite en su honor.

"Te estás haciendo la fuerte, pero tienes ganas de besarme": Mabel no puede más y besa por fin a Salva
Capítulo 543

"Te estás haciendo la fuerte, pero tienes ganas de besarme": Mabel no puede más y besa por fin a Salva

Los jóvenes se han dejado llevar, olvidando de los inconvenientes que conllevan su relación.

Cloe reconforta a Marta

Cloe reconforta a Marta tras la trágica pérdida de Pelayo: “Que no estemos juntas no significa que haya dejado de quererte”

“Diyar me resucitó”: el doloroso reproche de Ferit a Seyran mientras se aferra a su nueva vida

“Diyar me resucitó”: el doloroso reproche de Ferit a Seyran mientras se aferra a su nueva vida

La autora de ¿A qué estás esperando?

Megan Maxwell sobre ¿A qué estás esperando?: “El sexo sigue siendo un tema tabú”

Publicidad