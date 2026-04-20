“No me divorciaría de ella ni aunque quisiera”: Cihan planta cara a Sadakat y blinda su matrimonio con Alya

Si Alya pensaba que el golpe con el coche era lo peor del día, no contaba con la sangre fría de su suegra. Al llegar a casa, todavía con el cuerpo temblando por el accidente, la doctora se ha encontrado con la peor de las bienvenidas. Sadakat, lejos de preocuparse por su estado, ha ido directa a la yugular: "Ya te has enterado de la última voluntad de Boran".

La matriarca de los Albora no ha tenido piedad. Ha aprovechado el vídeo filtrado por Mine para humillar a Alya y recordarle que su lugar en esa familia nunca fue deseado. "Boran no tenía ni idea de que eres una víbora", le ha gritado con desprecio, asegurando que Cihan solo pidió su mano por obligación. Según Sadakat, el destino de Alya está claro: "Divórciate cuanto antes y vete de aquí".

Sin embargo, cuando Alya parecía estar más sola que nunca, Cihanha vuelto a dar un golpe de autoridad que ha dejado a su madre descolocada. El líder del clan no ha permitido que Sadakat siga machacando a su mujer y ha cortado por lo sano: "Yo la obligué a casarse conmigo y no me divorciaría de ella ni aunque quisiera".

Con estas palabras, Cihan no solo ha blindado a Alya frente a los ataques de la matriarca, sino que ha dejado claro que, sea por Boran o por decisión propia, no piensa dejar que se escape de su lado.

Sadakat ha tenido que tragarse sus palabras, viendo cómo su hijo prefiere desafiarla antes que soltar la mano de la mujer que, según ella, "no soporta".