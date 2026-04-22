Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Darío, al límite, desvela a Marta la verdad sobre Fina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡La amistad entre Mabel y Claudia estará más rota que nunca! La cantinera decidirá marcharse de la habitación de las chicas, aunque recibirá los ánimos de Valentina, quien estará segura de que Claudia terminará perdonándola. ¿Será esto cierto?

Además, Miguel tendrá un bonito gesto con Claudia y tratará de consolarla en su mal de amores, mientras, Nieves confesará a Begoña que aún sigue queriendo a Pablo. ¿Podrán reconciliarse algún día?

Mientras tanto, Tasio y Paula volverán a caer en la tentación, ¡y terminarán juntos en el dormitorio del matrimonio! El hijo de Damián tendrá miedo de que alguien los haya visto juntos.

En otro orden de cosas, Marta y Álvaro tendrán un encontronazo que asustará al transportista, ¡temerá que la hija de Damián le haya reconocido! Tras ello, le pedirá a Beatriz marcharse de Toledo cuanto antes. ¿Aceptará?

Finalmente, Darío llegará a Toledo para dar el último adiós a su pareja y…¡para contarle a Marta el secreto que Pelayo le ha estado ocultando durante tanto tiempo! ¿Cómo reaccionará la joven ante las palabras de Darío?

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