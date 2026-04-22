Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Darío, al límite, desvela a Marta la verdad sobre Fina

La pareja de Pelayo regresa a Toledo para darle un último adiós y para confesarle a Marta el secreto que el político le ha estado ocultando hasta su muerte.

Darío, al límite, desvela a Marta la verdad sobre Fina

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡La amistad entre Mabel y Claudia estará más rota que nunca! La cantinera decidirá marcharse de la habitación de las chicas, aunque recibirá los ánimos de Valentina, quien estará segura de que Claudia terminará perdonándola. ¿Será esto cierto?

Además, Miguel tendrá un bonito gesto con Claudia y tratará de consolarla en su mal de amores, mientras, Nieves confesará a Begoña que aún sigue queriendo a Pablo. ¿Podrán reconciliarse algún día?

Mientras tanto, Tasio y Paula volverán a caer en la tentación, ¡y terminarán juntos en el dormitorio del matrimonio! El hijo de Damián tendrá miedo de que alguien los haya visto juntos.

En otro orden de cosas, Marta y Álvaro tendrán un encontronazo que asustará al transportista, ¡temerá que la hija de Damián le haya reconocido! Tras ello, le pedirá a Beatriz marcharse de Toledo cuanto antes. ¿Aceptará?

Finalmente, Darío llegará a Toledo para dar el último adiós a su pareja y…¡para contarle a Marta el secreto que Pelayo le ha estado ocultando durante tanto tiempo! ¿Cómo reaccionará la joven ante las palabras de Darío?

¡Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer!

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Darío, al límite, desvela a Marta la verdad sobre Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Darío, al límite, desvela a Marta la verdad sobre Fina

Marta revela a Cloe que ha encontrado una pista sobre Fina

Capítulo 545 de Sueños de libertad; 22 de abril: Marta revela a Cloe que ha encontrado una pista sobre Fina

Beatriz continúa con su juego de seducción a Gabriel

Beatriz continúa con su juego de seducción en su aniversario con Gabriel: “Nos juramos amor eterno”

Pablo cumple con las exigencias de Nieves y se marcha de casi
Capítulo 545

“No te olvides nunca de que te sigo queriendo”: Pablo cumple con las exigencias de Nieves y se marcha de casa

La llamada de Carmen interrumpe un momento íntimo entre Paula y Tasio
Capítulo 545

La llamada de Carmen interrumpe un momento íntimo entre Paula y Tasio: “Dime que no me deseas”

Begoña da su bendición a Valentina por su relación con Andrés
Capítulo 545

“Me alegro de que haya encontrado a una persona como tú”: Begoña da su bendición a Valentina por su relación con Andrés

Begoña ha disimulado el dolor que siente al ver al hijo de Damián feliz al lado de otra mujer.

Las instrucciones de vuelo de los protagonistas de ¿A qué estás esperando?
Abróchense el cinturón

Las instrucciones de vuelo de los protagonistas de ¿A qué estás esperando?: “Con destino a la lujuria, la pasión y el amor”

Descubre cómo va a ser este divertido vuelo protagonizado por Adriana Torrebejano y Rubén Cortada que se estrena el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho

Megan Montaner y Rodolfo Sancho se ponen a prueba con este divertido test de Entre tierras

7

El sucio chantaje de Ecmel para obligar a Zerrin a traicionar a su gran amor

5

“¿Cómo podría enamorarme?”: Cihan niega sus sentimientos por Alya en el momento más tierno del cumpleaños

Publicidad