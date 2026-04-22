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En tierra lejana | 20 de abril

El sucio chantaje de Ecmel para obligar a Zerrin a traicionar a su gran amor

Desde la cama del hospital, el marido de Fidan ha presionado a su hija para que cambie su declaración y hunda definitivamente al joven Albora en el juicio.

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El sucio chantaje de Ecmel para obligar a Zerrin a traicionar a su gran amor

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Ecmel no tiene límites, ni siquiera cuando se debate entre la vida y la muerte. Consciente de que el juicio está a la vuelta de la esquina y de que su libertad depende de quién sea señalado como culpable, el tío de los Albora ha jugado su carta más rastrera: manipular a Zerrin. Aprovechando la debilidad de su hija, le ha pedido que mienta ante el juez y traicione al hombre que ama.

“Ese Kaya al que proteges va a llevar a tu padre a la tumba”, le ha dicho, intentando que la culpa devore a la joven. Ecmel quiere que Zerrin declare que fue Kaya quien disparó a Sedat y que todas sus declaraciones anteriores a favor de los Albora fueron fruto de amenazas por parte de Cihan. Es un plan perfecto para salvar su pellejo y, de paso, destruir la relación que tanto odia.

Bajo la atenta mirada de su familia, una Zerrin acorralada ha tenido que escuchar cómo su padre le dictaba la mentira que podría mandar a Kaya a podrirse en la cárcel para siempre. “Dirás que Kaya disparó, ¿me oyes?”, insistía Ecmel mientras le apretaba la mano, forzándola a elegir entre la lealtad a su sangre o el amor de su vida. ¿Será capaz Zerrin de traicionar a Kaya?

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