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Megan Montaner y Rodolfo Sancho se ponen a prueba con este divertido test de Entre tierras

Los actores aceptan el reto un divertido juego para comprobar cuánto saben sobre la serie… y dejan claro que la complicidad entre ellos es total.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho

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Celia Gil
Publicado:

¿Qué recuerdan Megan Montaner y Rodolfo Sancho sobre la primera temporada de Entre tierras? Para comprobarlo, les proponemos un test en el que ambos de ponen a pruebas con preguntas muy sencillas.

La primera pregunta estaba clara, es el inicio de la primera temporada: ¿por qué se casa María con Manuel? Rodolfo escucha las opciones y responde convencido: “Un matrimonio por poderes”. ¡Acierto! “Bueno no me la llego a saber esa… y jodido”, reconoce entre risas.

Otras de las preguntas que desató risas de Megan a Rodolfo fue: ¿qué nombre le pone María a la hija que tiene con Manuel? “No te voy a decir ninguna”, responde María sin querer dar pistas. “Dime opciones”, protesta Rodolfo entre risas.

Por su parte, Megan responde con seguridad, casi sin escuchar las opciones, demostrando que tiene el personaje más que interiorizado después de dos temporadas. Y, más allá de aciertos y fallos, lo que queda claro es la conexión entre ambos.

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