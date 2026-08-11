"¡Ya no tengo sitio aquí!": Cihan Deniz se rompe al descubrir que su padre tendrá otro hijo

Cihan Deniz descubre que Mine está embarazada y que su padre va a tener otro hijo. La noticia le rompe por completo: "Yo no quiero un hermanito".

Por su parte, Cihan intenta explicarle la situación y acercarse a él, pero el pequeño se niega a escucharle. Por mucho que su padre insiste en hablar con él, Cihan Deniz solo quiere alejarse.

Alya presencia la escena e interviene al ver que su hijo no está preparado para escuchar ninguna explicación. El pequeño, desbordado, llega incluso a decir que quiere marcharse a Canadá, convencido de que ya no tiene sitio en la mansión Albora.

¿Conseguirá Cihan recuperar la confianza de su hijo o la noticia del embarazo de Mine abrirá una herida imposible de cerrar? Esta noche, a las 23:00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de En tierra lejana, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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