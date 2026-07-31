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¿Perderá Mine al hijo que espera? Todo se complica en los próximos capítulos de En tierra lejana

Cuando Cihan y Alya están a punto de dar el paso que podría cambiar su historia para siempre, ¡una enfermera los interrumpe! Al mismo tiempo, Mine vive uno de los momentos más angustiosos de su vida: su embarazo corre un grave peligro.

¿Perderá Mine al hijo que espera? Todo se complica en los próximos capítulos de En tierra lejana

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de reunir el valor para abrirle por fin su corazón a Alya, Cihan intenta sincerarse con ella. "Siempre he perdido a los que he querido", le confiesa, dispuesto a decirle que es la mujer que ama.

Pero, justo en ese instante, una emergencia interrumpe el momento. Mine, desesperada, pide ayuda a Sadakat al asegurar que su embarazo está en peligro. "Ayúdame, por favor", le pide angustiada.

Mientras tanto, cuando Alya está a punto de escuchar lo que tanto esperaba de Cihan, una nueva emergencia sacude el hospital. "Ha ingresado una embarazada, está sangrando mucho, tiene poco pulso", alertan a la doctora.

¿Conseguirá Mine salvar a su bebé? ¿Qué pasará con Cihan y Alya? No te lo pierdas, el lunes y el martes a las 23:00 horas, En tierra lejana, en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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