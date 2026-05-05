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En tierra lejana | 4 de mayo

“Si me obligáis, me suicidaré”: la aterradora amenaza de Zerrin para evitar su boda

La desesperación se ha apoderado de Zerrin al descubrir que su familia planea casarla por la fuerza. En un enfrentamiento desgarrador con su madre, la joven ha asegurado que no piensa seguir con vida si la obligan a cumplir las órdenes de su padre.

“Si me obligáis, me suicidaré”: la aterradora amenaza de Zerrin para evitar su boda

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Zerrin ha buscado una aliada en su madre, pero se ha encontrado con un muro de realidad y reproches. Fidan ha admitido que tampoco se fía del pretendiente que han elegido para ella, pero se ha sentido totalmente impotente ante las órdenes de Ecmel. “¿Qué voy a hacer yo?”, le ha dicho a su hija, dejando claro que en esa casa la palabra del patriarca es ley.

La joven, con el corazón roto, le ha suplicado que convenza a su padre para frenar esa locura, pero Fidan solo ha tenido palabras de desprecio para su amor por Kaya: “¿Cómo puedes haberte enamorado del hijo de esa desgraciada?”.

Acorralada, Zerrin ha avisado a su madre de lo que pasará: “Si me obligáis a casarme con Sedat, me suicidaré”. Estas palabras han llenado de miedo a Fidan, prohibiéndole decir esas tonterías y haciéndole una advertencia mientras la abrazaba llorando: “Para oírte decir esas cosas, prefiero matarte yo misma”.

A pesar de la crueldad de sus palabras, Fidan ha intentado calmar a su hija al final, prometiéndole que buscarán una solución juntas, pero el daño ya estaba hecho. ¿Conseguirá que su padre cambie de opinión?

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