“Si me obligáis, me suicidaré”: la aterradora amenaza de Zerrin para evitar su boda

Zerrin ha buscado una aliada en su madre, pero se ha encontrado con un muro de realidad y reproches. Fidan ha admitido que tampoco se fía del pretendiente que han elegido para ella, pero se ha sentido totalmente impotente ante las órdenes de Ecmel. “¿Qué voy a hacer yo?”, le ha dicho a su hija, dejando claro que en esa casa la palabra del patriarca es ley.

La joven, con el corazón roto, le ha suplicado que convenza a su padre para frenar esa locura, pero Fidan solo ha tenido palabras de desprecio para su amor por Kaya: “¿Cómo puedes haberte enamorado del hijo de esa desgraciada?”.

Acorralada, Zerrin ha avisado a su madre de lo que pasará: “Si me obligáis a casarme con Sedat, me suicidaré”. Estas palabras han llenado de miedo a Fidan, prohibiéndole decir esas tonterías y haciéndole una advertencia mientras la abrazaba llorando: “Para oírte decir esas cosas, prefiero matarte yo misma”.

A pesar de la crueldad de sus palabras, Fidan ha intentado calmar a su hija al final, prometiéndole que buscarán una solución juntas, pero el daño ya estaba hecho. ¿Conseguirá que su padre cambie de opinión?