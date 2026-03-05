Mabel y Claudia liman asperezas tras su encontronazo: “No entiendo qué te pasa conmigo”

Desde que Mabel llegó a la colonia y se puso a trabajar en la cantina, Claudia ha estado reticente a entablar una relación con ella. Pese al buen carácter de y compañerismo que le caracterizan, la joven ha pretendido distanciarse de su compañera.

Debido a la mala relación, Mabel le ha pedido explicaciones, a lo que Claudia ha najado la guardia para darle explicaciones, “tú no has hecho nada mal”. A pesar de las dudas de la nueva camarera, Claudia se ha sincerado.

La dependienta ha confesado el motivo de su actitud a pesar de que se “muera de la vergüenza”. La explicación no ha sido otra que la confusión de Claudia, quien creía que Mabel y Salva eran pareja, “yo respeto todo lo que está pasando”.

Tras la noticia que le ha dado Mabel, Claudia no ha podido evitar reírse. “Te has montado una película tu sola” ha indicado la Salazar. Ella ha aclarado que no tiene nada con Salva y que su relación es estrictamente profesional.

Claudia ha confesado sus sentimientos por Salva, ¿logrará ahora tener algo más de intimidad con el cantinero? No te pierdas los próximos episodios de Sueños de libertad.