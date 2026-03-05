Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña le contará a Luz que no puede estar más ilusionada por el acto benéfico que celebrará en su casa, aunque le sorprende la ayuda que está recibiendo de Gabriel. ¿Será verdad o solo está fingiendo?

Mientras tanto, Gabriel pedirá que espíen a Pablo para conocer más sobre su pasado con Marisol. ¿Qué tramará el empresario? ¿Terminará por descubrir toda la verdad?

Para las chicas de la colonia serán días moviditos: Mientras que Mabel animará a Claudia a dar el primer paso con Salva, Andrés le confesará a Carmen que está confuso por el rechazo de Valentina.

Tasio y Paula también están pasando por días complicados: el hijo de Damián le pedirá disculpas por su actitud. ¿Las aceptará o seguirán manteniendo distancia con él?

