Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!

Carmen y Tasio han decidido tener un momento de intimidad y celebrar una cena romántica los dos solos en el jardín de la casa. El joven ha querido que estuviese todo en su lugar y ha organizado hasta el menú.

A pesar de todas las indicaciones, Tasio se ha llevado una gran sorpresa cuando ha visto que la sirvienta encargada de asistirles en la cena iba a ser Paula. La empleada de la casa ha estado intimando con el De la Reina, hasta el punto de que Tasio ha tenido un sueño en el que la besaba.

Carmen, por su parte, ha mostrado el lado más amable con Paula, a quien le ha indicado que le llamase por su nombre. En un descuido, Paula ha derramado la salsa sobre Carmen, lo que ha hecho que se quedase a solas con Tasio.

Aprovechando la ocasión, Tasio le ha dicho que “te pido un poco de distancia entre tú y yo y la primera cena con mi mujer vienes tú a servirnos”. El mosqueo del joven ha desconcertado a Paula quien ha acabado pidiendo disculpas.

La tensión entre ambos está en aumento, no te pierdas lo próximo de Sueños de libertad.