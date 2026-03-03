Antena3
¡Cihan se rebela!: Desafía a Sadakat y deja que el niño se vaya con Alya esta noche en En tierra lejana

Esta noche en En tierra lejana, el heredero de los Albora desafía por primera vez el poder de su madre. Delante de toda la mansión, Cihan le entrega el niño a Alya y permite que se marche de allí a casa de Nare.

La tensión estalla en la puerta de la mansión. Tras un paso por los juzgados que lo cambia todo, Cihan toma una decisión que nadie espera: desafía las órdenes de la poderosa Sadakat y le entrega el niño a Alya. ¡Un pulso histórico en toda regla!

Ante la mirada de piedra de la matriarca, Cihan permite que Alya se lleve al pequeño Cihan Deniz lejos del control de la familia a casa de Nare.

¿Es un gesto de amor o una estrategia desesperada para que Alya acepte la boda? Mientras Sadakat mastica su rabia viendo cómo se llevan a su nieto, Alya saborea una libertad que podría tener los días contados.

¿Acabará Cihan permitiendo que se marche para siempre o es solo el principio de una nueva jaula? ¡Mardin arde esta noche con la traición más inesperada de un hijo a su propia madre! Esta noche a las 23h en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.

