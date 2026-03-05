Andrés sorprende a Valentina con un regalo, pero ella lo rechaza: “Usted es mi jefe y no lo veo apropiado”

Valentina se ha ido adaptando a su nueva vida. Pese a la desconfianza y el miedo que traía de su vida pasada, la dependienta ha ido ganando seguridad y conociendo a la gente de la colonia.

Uno de los primero que ha mostrado interés por ella ha sido Andrés, el De la Reina tuvo un primer encuentro en el que se pudo ver un liero interés por su parte.

Su relación ha ido creciendo y cada vez comparten más momentos juntos. En última instancia, Andrés le ha querido hacer un regalo a su nueva amiga, pero ella se ha visto en un aprieto al tener que rechazarlo.

Pese a su buena relación, Valentina no ha querido aceptar el libro que le regalaba Andrés. Lo que ha dejado anonadado al joven. ¿Llegarán a tener algo más que una amistad?