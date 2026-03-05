Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

La llegada de Marisol a Toledo está revolucionando la vida de Pablo. El director accionista debe procurar que nadie se entere de su affaire con ella, pero Gabriel ya lo sabe. ¿Le servirá como chantaje para mantener a raya al nuevo accionista?

La familia Salazar no está pasando por su mejor momento: Nieves será la nueva enfermera, una decisión que no ha alegrado a Miguel. ¿Podrá cambiar la actitud de su hijo con los pacientes?

Quienes tampoco están pasando por un buen momento son Tasio y Carmen. El hijo de Damián ha intentado olvidarse de su sueño erótico preparando una cena romántica a Carmen… ¡en la que también se ha presentado Paula!

En otro orden de cosas: Valentina ha rechazado un regalo de Andrés y le ha dejado claro que él es su jefe. Además, Salva no ha sucumbido a los chantajes de Esteban y se lo ha querido dejar muy claro.

Aunque para chantajes los de Álvaro y Beatriz. La pareja ha llamado a Gabriel para hacerle una única propuesta: ¡le han pedido todo el dinero de golpe para montar un hotel!

No te pierdas nada de Sueños de Libertad de lunes a viernes en Antena 3, o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.