Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

La madre de los Salazar y su hijo mayor tienen su primer encontronazo.

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

La llegada de Marisol a Toledo está revolucionando la vida de Pablo. El director accionista debe procurar que nadie se entere de su affaire con ella, pero Gabriel ya lo sabe. ¿Le servirá como chantaje para mantener a raya al nuevo accionista?

La familia Salazar no está pasando por su mejor momento: Nieves será la nueva enfermera, una decisión que no ha alegrado a Miguel. ¿Podrá cambiar la actitud de su hijo con los pacientes?

Quienes tampoco están pasando por un buen momento son Tasio y Carmen. El hijo de Damián ha intentado olvidarse de su sueño erótico preparando una cena romántica a Carmen¡en la que también se ha presentado Paula!

En otro orden de cosas: Valentina ha rechazado un regalo de Andrés y le ha dejado claro que él es su jefe. Además, Salva no ha sucumbido a los chantajes de Esteban y se lo ha querido dejar muy claro.

Aunque para chantajes los de Álvaro y Beatriz. La pareja ha llamado a Gabriel para hacerle una única propuesta: ¡le han pedido todo el dinero de golpe para montar un hotel!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!
Mabel y Claudia liman asperezas tras su encontronazo: “No entiendo qué te pasa conmigo”
Andrés sorprende a Valentina con regalo, pero ella lo rechaza
El pequeño de los De la Reina estrecha lazos con la nueva dependienta de la perfumería.

María en Entre Tierras
Contenido exclusivo

Antes de que todo vuelva a empezar: la inédita carta de María a Manuel en Entre tierras

María sigue soñando con Manuel a quién le confiesa todo lo que ha pasado en estos 20 años de ausencia.

Ferit y Seyran pagan el precio de volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida

Ferit y Seyran pagan el precio por volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida

Esta noche, en Perdiendo el juicio: Amanda sigue buscando la verdad

Esta noche en Perdiendo el juicio: la investigación da un nuevo giro con el arma del crimen

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés sorprende a Valentina con un regalo

