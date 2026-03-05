Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

La llegada de Álvaro a Toledo no ha sido como él esperaba. El amante de Beatriz no aguanta las condiciones en las que está viviendo y teme que Gabriel no ceda a sus chantajes: “Si no ha vuelto a pagar es porque tiene un as en la manga”, confiesa.

Beatriz intenta tranquilizarle, pero lo único que ha conseguido es sacar a la luz el rencor que sigue guardando a su marido: “¿Estás celosa? Si lo vuestro se acabó no fue por decisión tuya, sino porque te abandonó” Le recrimina Álvaro a su pareja.

Tras un momento de tensión, el joven comienza a tramar sus próximos movimientos para seguir exprimiendo a Gabriel: “¿Por qué conformarnos con una parte de su fortuna si podemos pedirle que financie nuestro hotel en Costa Rica?”

Aunque esta propuesta no le ha convencido a Beatriz, no ha dudado en llamar a Gabriel para comunicársela: “Eso de que me pagues mes a mes no me convence, lo quiero todo de golpe”.

Al director de la fábrica Brossard- De la Reina se le ha caído el mundo al escuchar las palabras de Beatriz. Lo que su mujer le pide es imposible, pero las consecuencias de no hacerlo serán aún más terribles.

¿Tendrá Gabriel escapatoria? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Sueños de Libertad!