Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 512

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Tras un momento de tensión, la pareja pone patas arriba la vida del empresario con una propuesta imposible de cumplir.

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Publicidad

La llegada de Álvaro a Toledo no ha sido como él esperaba. El amante de Beatriz no aguanta las condiciones en las que está viviendo y teme que Gabriel no ceda a sus chantajes: “Si no ha vuelto a pagar es porque tiene un as en la manga”, confiesa.

Beatriz intenta tranquilizarle, pero lo único que ha conseguido es sacar a la luz el rencor que sigue guardando a su marido: “¿Estás celosa? Si lo vuestro se acabó no fue por decisión tuya, sino porque te abandonó” Le recrimina Álvaro a su pareja.

Tras un momento de tensión, el joven comienza a tramar sus próximos movimientos para seguir exprimiendo a Gabriel: “¿Por qué conformarnos con una parte de su fortuna si podemos pedirle que financie nuestro hotel en Costa Rica?”

Aunque esta propuesta no le ha convencido a Beatriz, no ha dudado en llamar a Gabriel para comunicársela: “Eso de que me pagues mes a mes no me convence, lo quiero todo de golpe”.

Al director de la fábrica Brossard- De la Reina se le ha caído el mundo al escuchar las palabras de Beatriz. Lo que su mujer le pide es imposible, pero las consecuencias de no hacerlo serán aún más terribles.

¿Tendrá Gabriel escapatoria? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Sueños de Libertad!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!
Capítulo 512

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!

Mabel y Claudia liman asperezas tras su encontronazo: “No entiendo qué te pasa conmigo”
Capítulo 512

Mabel y Claudia liman asperezas tras su encontronazo: “No entiendo qué te pasa conmigo”

Andrés sorprende a Valentina con regalo, pero ella lo rechaza
Capítulo 512

Andrés sorprende a Valentina con un regalo, pero ella lo rechaza: “Usted es mi jefe y no lo veo apropiado”

El pequeño de los De la Reina estrecha lazos con la nueva dependienta de la perfumería.

María en Entre Tierras
Contenido exclusivo

Antes de que todo vuelva a empezar: la inédita carta de María a Manuel en Entre tierras

María sigue soñando con Manuel a quién le confiesa todo lo que ha pasado en estos 20 años de ausencia.

Ferit y Seyran pagan el precio de volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida

Ferit y Seyran pagan el precio por volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida

Esta noche, en Perdiendo el juicio: Amanda sigue buscando la verdad

Esta noche en Perdiendo el juicio: la investigación da un nuevo giro con el arma del crimen

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés sorprende a Valentina con un regalo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés sorprende a Valentina con un regalo

Publicidad