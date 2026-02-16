Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 23:00 horas

La vida de Cihan, en peligro por una herida de bala: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

El hombre ha recibido el disparo en el estómago, y Sadakat obliga a Alya a salvarle la vida, o saldrá de la mansión “en una caja de madera”.

Cihan

Publicidad

Julián López
Publicado:

Alya es capa de cualquier cosa por proteger a su hijo. Los Albora quería llevarse al pequeño Deniz. Alya rompía a llorar cuando Cihan se llevaba a su hijo por la fuerza, y sacó toda la fuerza y el valor que esconde una madre: en un forcejeo, Cihan recibió un disparo en el estómago.

No hay ni un segundo que perder. Los Albora no pueden perder a su líder. Cihan sufre, tendido en la cama, y así como Alya fue la culpable del disparo, será ella la que le salve la vida.

“Como le pase algo a mi hijo, vuelves a casa metida en una caja de madera”, le amenaza Sedakat a Alya. Obligada a curar las heridas que ella misma ha provocado, Alya mantiene una conversación distendida con Cihan para relajar el ambiente.

“Los dos esperamos salir vivos de aquí, ¿verdad?”, bromea Cihan cuando Alya le dice que ella, aun siendo médico, no ha sacado ninguna bala ya que es ginecóloga. ¿Conseguirá Alya salvarle la vida a Cihan? Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana, a las 23:00 horas en Antena 3.

Seyran

Los celos de Sinan amenazan su relación con Seyran: “¿Vamos a vivir con nuestro pasado o nuestro futuro?”

Antena 3» Series» En tierra lejana» Avances

Publicidad

Series

Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Así quedó todo en el estreno de En Tierra lejana: Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

En tierra lejana

En tierra lejana triunfa en su estreno, líder y lo más visto de la noche del domingo

Cihan
A las 23:00 horas

La vida de Cihan, en peligro por una herida de bala: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Cihan Deniz
Mejores momentos | 15 de febrero

Cihan Deniz sueña con parecerse a su tío sin saber que su destino ya está decidido

Carol Rovira
Entrevista

Carol Rovira defiende a Daniela en Perdiendo el juicio: “Creo firmemente en su inocencia”

Su personaje pasó de estar a punto de casarse al banquillo de los acusados en cuestión de minutos. Hablamos con Carol Rovira sobre el giro más impactante de Perdiendo el juicio y su firme defensa de Daniela.

Sadakat
Mejores momentos | 15 de febrero

“Se hará justicia divina”: Sadakat ordena encontrar al culpable de la muerte de Boran durante su funeral

El dolor se ha sentido en cada rincón de Mardin. Entre desmayos, disparos al cielo y un clan marcado por el luto, Sadakat ha dejado claro que no descansará hasta hallar al responsable.

Sadakat

Sadakat pone en duda la inocencia de Alya: advierte a sus hijos que solo busca la herencia

Seyran

“Dos años, un mes y once días”: Ferit le demuestra a Seyran que nunca la ha olvidado

Ferit

“Muérete si quieres”: el golpe de realidad de Suna que destrozó a Ferit y lo obligó a renunciar a Seyran

Publicidad