La vida de Cihan, en peligro por una herida de bala: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Alya es capa de cualquier cosa por proteger a su hijo. Los Albora quería llevarse al pequeño Deniz. Alya rompía a llorar cuando Cihan se llevaba a su hijo por la fuerza, y sacó toda la fuerza y el valor que esconde una madre: en un forcejeo, Cihan recibió un disparo en el estómago.

No hay ni un segundo que perder. Los Albora no pueden perder a su líder. Cihan sufre, tendido en la cama, y así como Alya fue la culpable del disparo, será ella la que le salve la vida.

“Como le pase algo a mi hijo, vuelves a casa metida en una caja de madera”, le amenaza Sedakat a Alya. Obligada a curar las heridas que ella misma ha provocado, Alya mantiene una conversación distendida con Cihan para relajar el ambiente.

“Los dos esperamos salir vivos de aquí, ¿verdad?”, bromea Cihan cuando Alya le dice que ella, aun siendo médico, no ha sacado ninguna bala ya que es ginecóloga. ¿Conseguirá Alya salvarle la vida a Cihan? Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana, a las 23:00 horas en Antena 3.