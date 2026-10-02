El secreto | Capítulo 4
¡Tibet tiende una trampa a Serhat! Una misteriosa foto del embarazo de Berrak lo saca de control
El socio de Cihan ha cumplido su promesa. Para impedir que Serhat descubra lo que ocurre en el hotel, pone en marcha un plan que lo obliga a lanzarse a una peligrosa persecución.
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Tibet ha cumplido lo que le prometió a Cihan. El socio del empresario le aseguró que conseguiría distraer a Serhat para que no descubriera a los huéspedes ilegales que se esconden en el hotel y su plan ha funcionado a la perfección.
Mientras Serhat conducía con Zeynep de copiloto, un misterioso motorista se ha acercado a su coche y le ha dejado una fotografía del embarazo de Berrak antes de huir a toda velocidad. La imagen ha dejado desconcertado al empresario que, sin pensárselo dos veces, ha arrancado el coche y ha salido tras él en una frenética persecución.
Sin embargo, después de seguirle durante varios minutos, Serhat ha terminado perdiéndole la pista. Ya más tranquilos, él y Zeynep han examinado la fotografía y han descubierto que la imagen había sido tomada en un restaurante. Convencido de que allí encontrará respuestas, Serhat no ha querido perder ni un segundo.
Mientras tanto, Tibet ha comprobado por teléfono que todo había salido según lo previsto. "¿Serhat ha visto la foto?", ha preguntado, satisfecho de haber conseguido apartarlo de la investigación. ¿Descubrirá Serhat la verdad que esconde esa fotografía o solo habrá caído en la trampa de Tibet?
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