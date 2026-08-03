La promesa que destroza a Zerrin: Kaya jura olvidarla y casarse con otra mujer

Kaya no ha conseguido olvidar las palabras de Zerrin y ha decidido buscarla a las puertas de la universidad para obligarla a decirle la verdad una vez más. Convencido de que sigue ocultándole algo sobre su embarazo, el joven le ha pedido que lo mirara a los ojos y respondiera con sinceridad.

"Mírame a los ojos y repítemelo otra vez. ¿De quién es el niño?", le ha insistido, incapaz de aceptar que el bebé que espera pueda ser de Demir. Desesperado, Kaya le ha hecho una última promesa. "Si eso es verdad, voy a hacer lo que prometí que nunca haría. Me olvidaré de ti para siempre... y me casaré con otra", le ha advertido, convencido de que esa sería la única forma de seguir adelante.

Sin embargo, Zerrin ha vuelto a mantener la misma versión. La joven le ha asegurado que, si el bebé fuera suyo, nunca le habrían permitido continuar con el embarazo. "¿Seguiría embarazada si fuera tuyo? Me habrían obligado a abortar y lo sabes. Este niño no es tuyo, es de Demir", ha sentenciado.

Destrozado por sus palabras, Kaya no ha tenido más remedio que marcharse creyendo que realmente ha perdido para siempre a la mujer que ama... sin imaginar que Zerrin sigue mintiendo para protegerlo y que el bebé que espera sí es suyo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas