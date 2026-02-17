Demir intenta estallar una guerra entre los Albora y los Baybars: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

La vida de Alya está siendo un infierno tras su llegada a Mardin. No puede escapar de la ciudad tras las brutales amenazas de Sadakat. Su destino está ligado a lo que mande el clan Albora, y también lo está su hijo.

Alya descubre que Boran escondía una doble vida, oculta en Mardin, que sale a la luz tras su muerte. Y la familia Albora, lejos de ser un refugio, se convierte en una de sus peores pesadillas. La otra es Demir Baybars, enemigo de la familia de su difunto marido, quien ve en el pequeño Cihan Deniz una oportunidad para atacar a los Albora.

Demir sorprende a Alya e intenta llevarse a Deniz, un hecho que provocaría una auténtica guerra entre las familias. Alya saca su lado más agresivo para proteger a su hijo y consigue huir en coche, pero Baybars le persigue. ¿Le dará caza? ¿Salvará Alya a su hijo? Esta noche, no te pierdas un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3.