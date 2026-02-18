Antena3
Cihan, al borde de la muerte: el rescate que casi le cuesta la vida frente a los ojos de su madre

Un grave accidente ha estado a punto de terminar en tragedia para la familia Albora. Un camión de la empresa ha volcado con un trabajador atrapado en su interior y, ante el riesgo inminente de explosión, Cihan no ha dudado en lanzarse al rescate mientras su madre gritaba desesperada.

Cihan, al borde de la muerte: el rescate que casi le cuesta la vida frente a los ojos de su madre

El humo y el olor a gasolina presagiaban lo peor. Mientras todos miraban con miedo, Cihan ha bajado hasta el vehículo volcado sin hacer caso a las advertencias de su familia. Sadakat, fuera de sí al ver el peligro que corría su hijo, ha intentado acercarse al lugar entre gritos, pero los demás han tenido que sujetarla para evitar una desgracia mayor. "¡Vuelve ahora mismo!", gritaba la matriarca mientras veía a Cihan forcejear con el cristal del camión.

A pesar de que el fuego estaba a punto de alcanzar el depósito, Cihan ha logrado sacar al conductor justo a tiempo. Con ayuda de los suyos y en mitad de una tensión insoportable, han conseguido alejar al herido segundos antes de que la situación empeorara. Aunque Cihan ha intentado quitarle importancia al susto diciendo que "no era para tanto", el rostro de terror de Sadakat dejaba claro que por poco pierde a otro hijo.

Tras el rescate, la familia ha quedado conmocionada. Cihan ha demostrado una vez más que es el pilar de los Albora, pero el susto ha dejado a Sadakat muy afectada al ver lo cerca que estuvo de la muerte. ¿Servirá este acto de valentía para unir más a la familia o aumentará el miedo de la matriarca a perderlo todo?

