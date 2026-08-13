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CAPÍTULO 98

Ferit rompe el muro con Orhan: padre e hijo hacen las paces tras su peor enfrentamiento

Después de una de las discusiones más duras entre padre e hijo, Ferit y Orhan consiguen abrir su corazón. Ambos reconocen los errores del pasado y terminan protagonizando la reconciliación más esperada.

Orhan y Ferit en Una nueva vida

Ferit rompe el muro con Orhan: padre e hijo hacen las paces tras su peor enfrentamiento

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de todo lo ocurrido entre ellos, Orhan ha buscado a Ferit para tener una charla. El padre del joven le ha confesado que siempre tuvo miedo de no saber ejercer como padre y ha reconocido que nunca fue capaz de imponerse a Halis para criarlo como él habría querido. "Tu abuelo te crió y yo solo miré", le ha admitido.

Aunque al principio Ferit le ha pedido que dejara de meterse en su vida, poco a poco ha ido escuchando las explicaciones de su padre. Orhan también le ha confesado que nunca sintió envidia cuando Halis decidió dejarle las acciones de la empresa. Al contrario. "Sabía que te las merecías y que harías un gran trabajo", le ha asegurado.

La conversación también ha llevado a Ferit a hablar del padre que quiere ser cuando nazca su hijo. El joven ha dejado claro que no piensa repetir los errores del pasado. "No quiero cargar a un niño con mis propios problemas", le ha confesado.

Conmovido, Orhan le ha respondido que está convencido de que será un gran padre. Luego, ambos han dejado atrás los reproches y han terminado fundiéndose en un emotivo abrazo. Eso sí, sin perder su esencia, la reconciliación también ha terminado con una sonrisa. "No lo hiciste tan mal", le ha dicho Ferit a su padre entre bromas.

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