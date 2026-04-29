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En tierra lejana | 28 de abril

Cihan, testigo de la huida de Alya: la deja elegir entre su libertad o su amor

El jefe de los Albora sabía que su mujer planeaba escapar con el niño y ha ido tras ella. ¿Logrará Alya cruzar el control de pasaportes o el amor de Cihan la hará dar marcha atrás en el último segundo?

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Cihan, testigo de la huida de Alya: la deja elegir entre su libertad o su amor

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La felicidad de la boda se ha esfumado en un segundo. Cihan apenas terminaba de cantar esa canción que parecía una confesión de amor cuando Kadir le ha soltado la bomba: Alyase ha marchado con el niño.

En ese momento, el mundo se le ha parado al jefe de los Albora. Mientras la música aún resonaba en sus oídos, Cihan ha recordado que él ya lo sabía. Los escuchó hablar hace unos días y, aunque intentó ganarse su corazón, sabía que Alya seguía con el plan de huir de Mardin.

Sin perder un segundo, Cihan ha salido disparado hacia el aeropuerto en una persecución contra el reloj. Al llegar, Alya estaba allí, sola con el pequeño, justo frente al control de pasaportes que la llevaría directa a Nueva York. Con el billete en la mano y la libertad a solo unos pasos, algo la ha frenado. Sin que ella lo viera, Cihan ha aparecido con sus hombres, pero no se ha acercado.

Cihan no quiere llevársela por la fuerza. Se ha quedado mirándola a lo lejos, dejándole a ella la decisión. Alya, por su parte, se ha quedado paralizada ante el mostrador, debatiéndose entre la vida que siempre soñó lejos de la guerra de clanes y ese sentimiento nuevo que Cihan ha despertado en ella. ¿Dará ese paso para no volver nunca o se girará para encontrarse con el hombre que, a pesar de todo, ha decidido no detenerla?

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