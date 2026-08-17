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“Sois muy valientes”: Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie alucinan con las familias numerosas

Cinco hijos son muchos hijos, como bien saben los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie. Después del rodaje, los actores han querido tener unas divertidas palabras hacia los padres de familia numerosa.

Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada

“Sois muy valientes”: Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie alucinan con las familias numerosas

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Borja Tamayo
Publicado:

Padre no hay más que uno, la serie ya ha aterrizado en Antena 3 con una nueva familia. Si pensabas que los García Loyola eran todo lo que este universo podía aportar, prepárate para los Vicho, buenamente capitaneados por Helena y Mateo.

Los protagonistas de la nueva ficción, Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada, se ponen en la piel de padres de cinco hijos. Un cometido que han llevado con la tranquilidad de quienes se saben intérpretes. Porque, en la realidad, ninguno de los dos se ve preparado para tal ardua tarea.

“Ánimo, siempre estamos aquí para ayudaros”, dice Daniel a los padres de familia numerosa. Mientras Helena, quien tiene una hija, lo tiene claro: “Sois muy valientes”. De hecho, durante la grabación de la serie, ambos alucinaban con el caos que puede ser estar en esta situación, viendo cómo cada niño actor era un mundo.

“Que se pongan la serie, seguro que encuentran consuelo”, sentencia Pérez Prada, animando así a disfrutar de este gran estreno. ¡Dale play al vídeo para no perderte la entrevista completa!

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