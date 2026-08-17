El inesperado regalo de Halis a Ferit y Seyran antes de convertirse en marido y mujer

Con los nervios a flor de piel y vestidos ya de novios, Ferit y Seyran estaban a solo unos minutos de convertirse en marido y mujer. Sin embargo, ella no podía ocultar su preocupación.

Aunque estaba convencida de que quería casarse con Ferit y formar una familia junto a él, sentía que faltaba algo muy importante: la aprobación de Halis Korhan. "No estoy en paz conmigo misma si no tenemos su aprobación", le ha confesado a su futuro marido.

Entonces, Hattuc les ha revelado que su marido había dejado preparada una sorpresa. Halis les había enviado una nota de voz con un mensaje muy especial que quería que escucharan justo antes de la ceremonia.

Las palabras del patriarca han emocionado a todos. En su mensaje, Halis ha recordado que una familia no se construye por compartir la misma sangre, sino por elegir amarse, respetarse y permanecer unidos pase lo que pase.

"Ser una familia no es tener la misma sangre, sino encontrarse en un mismo corazón", ha dicho Halis, dejando claro que los verdaderos lazos familiares nacen del cariño y de la lealtad, no únicamente del parentesco.

Sus últimas palabras han terminado de romper a Ferit y Seyran. "Tengo muchas ganas de veros a vosotros y a mi nieto", ha asegurado el patriarca, dando así su bendición a la nueva etapa que ambos están a punto de comenzar y al sueño de ampliar la familia.

Con la emoción todavía a flor de piel y después de recibir el apoyo que tanto necesitaban, Ferit y Seyran han afrontado el momento más importante de sus vidas convencidos de que, por fin, cuentan también con la aprobación de Halis Korhan.

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