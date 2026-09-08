Capítulo 643 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: Marta y Fina, cada vez más distanciadas por culpa de Bianca

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Beatriz, en un intento de alejar para siempre a Begoña de Gabriel, le ha aconsejado a la enfermera que debería marcharse lejos para no seguir aguantando que Gabriel le trate tan mal.

Sin embargo, Begoña cree que es una locura y no le ve sentido a este plan.

Por otro lado, Damián ha vuelto a animar a Tasio para que escriba una carta a Carmen pidiéndole, de nuevo, que vuelva a su lado.

Marta se ha quedado muy decepcionada al presentarse en casa de Fina y descubrir que… ¡Bianca ha pasado la noche allí!

Después las #Mafin han protagonizado una fuerte discusión y Marta le ha confesado que creía que habían pasado la noche juntas, a pesar de que la fotógrafa se lo ha negado varias veces.

Además, Claudia le ha acabado revelando a Miguel toda la verdad: el padre del bebé que estaba esperando no era Mateo si no... ¡Tasio! ¡Miguel se ha quedado sin palabras!

Y Andrés le ha asegurado a Begoña que no va a permitir que Gabriel se salga con la suya y que tiene una solución para evitar que vuelva a caer en su chantaje. ¿Qué idea tendrá?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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