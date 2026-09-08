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En tierra lejana

“¿Por qué me haces esto?”: Alya teme que Cihan ya no quiera estar con ella

Cihan ha evitado mirarla a los ojos y ha rechazado todas sus preguntas, ocultando el dolor que siente por tener a Boran en secreto. Ante tanta frialdad, Alya ha terminado rompiéndose por dentro y temiéndose lo peor.

Alya teme que Cihan ya no quiera estar con ella

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Al llegar a casa, Alya ha intentado por todos los medios que Cihan le cuente la verdad. Ha notado que está distante, que evita sostenerle la mirada y que busca alejarse de ella sin darle una explicación.

“Conozco perfectamente ese silencio. Incluso puedo verlo en tu cara. Sé que algo va mal”, le ha dicho para intentar averiguar qué le preocupa. Al principio ha pensado que ha podido pasar algo en el viaje o en el control policial, pero no ha tardado en descartar esa idea.

Para Alya está claro que no tiene nada que ver con el trabajo ni con el contrabando. Al recordar cómo la miraba cuando estuvieron en el hotel, le ha hecho ver que sus ojos reflejan ahora algo distinto: “Vi cómo te brillaban los ojos. Supe que de verdad querías estar allí, que querías olvidarte de tu pasado y del miedo. Tus ojos dijeron todo eso y ahora mismo también están hablando”.

Sin embargo, Cihan ha seguido sin abrirse con ella. Se ha limitado a decir que no le pasa nada y ha intentado poner fin a la charla excusándose en que está cansado y quiere dormir. Al ver que sigue esquivándola, Alya ha empezado a temerse lo peor y ha pensado que quizás él se ha arrepentido de haberle dado una oportunidad a su relación.

Desesperada, le ha preguntado si su actitud tan reservada se debe a que se acerca el aniversario de la muerte de su hermano. Lejos de sincerarse, Cihan ha decidido salir a que le dé el aire y la ha dejado con la palabra en la boca, asegurando únicamente que está estresado y dejando a Alya sumida en la duda.

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