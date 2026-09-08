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La diferencia de edad entre Murat Yildirim y Cemre Baysel que está sorprendiendo a los espectadores de El secreto

Murat Yildirim y Cemre Baysel han llegado a Antena 3 como Serhat y Zeynep, los protagonistas de El secreto, pero hay un detalle que está sorprendiendo a muchos espectadores: se llevan 20 años.

La diferencia de edad entre Murat Yildirim y Cemre Baysel que está sorprendiendo a los espectadores de El secreto

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Murat Yildirim, el actor que interpreta al poderoso Serhat Tecer, tiene 47 años. Cemre Baysel, que da vida a Zeynep, la joven que irrumpe en su vida cuando todo se derrumba, tiene 27.

La diferencia de edad entre los actores queda en segundo plano cuando sus personajes se encuentran. Serhat acaba de descubrir que su mujer le ha ocultado una hija durante años y su vida perfecta se convierte en una pesadilla. En medio de ese caos aparece Zeynep, una florista valiente que decide proteger a Kader.

Para no separarse de la pequeña, Zeynep termina entrando en la imponente mansión Tecer. Allí comienza una convivencia tan incómoda como intensa con Serhat: él desconfía de ella, ella no está dispuesta a dejar sola a Kader y, poco a poco, los secretos de la familia los obligan a estar cada vez más cerca.

La convivencia entre Serhat y Zeynep empieza con un momento de lo más incómodo

La mansión se convierte así en el escenario de una relación marcada por los reproches, la tensión y una química que irá creciendo capítulo a capítulo.

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