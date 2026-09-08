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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina exige a Begoña que confiese de una vez lo que siente por Andrés

La dependienta vuelve a estar llena de dudas y tiene miedo de su relación con el De la Reina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina exige a Begoña que confiese de una vez lo que siente por Andrés

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Roque se marchará de Toledo y se despedirá de Eduardo. Padre e hijo se despedirán con un abrazo.

Por otro lado, Fina muy afectada por el enfado con Marta, empezará a sentirse mal...¿volverá a estar enferma?

Tasio le confesará a Paula que en realidad es a ella a la person aque quiere y que le ha escrito una carta fingiendo que quiere que vuelva, pero todo lo contrario: lo que quiere es que rehaga su vida y sea feliz.

Salva empezará a tomar conciencia de que la ruptura entre él y Mabel es definitiva.

Andrés le cuenta toda la verdad sobre las fotos a Valentina cpondiendo fin al chantaje de Gabriel.

Después, Valentina y Begoña mantendrán una tensa conversación. La dependienta le exigirá a la enfermera que le diga lo que relamente siente por Andrés.

Necesita que sea sincera con él porque si no así nunca podrá avanzar en su relación con el De la Reina.

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