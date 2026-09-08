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En tierra lejana | 7 de septiembre

Vurgün rompe su silencio y desvela cómo salvó a Boran tras el accidente: “Hice lo que me pidió”

La verdad tras la supuesta muerte de Boran ha salido por fin a la luz. Vürgün, su hombre de confianza, se ha sentado frente a Cihan y su gente para contar con pelos y señales el increíble plan con el que logró mantener con vida a su hermano tras el trágico accidente.

Gürgün rompe su silencio y desvela cómo salvó a Boran tras el accidente: “Hice lo que me pidió”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Según ha relatado, todo comenzó años atrás en Bulgaria, cuando unió su camino al de Boran mientras ambos huían. Tras instalarse en Canadá, la lealtad entre ellos fue tan fuerte que Boran terminó contratándolo como guardaespaldas. Pero el momento clave llegó el día del atentado: Vürgün iba siguiéndoles la pista muy de cerca y presenció todo el accidente.

Aprovechando que Alya y Hamada estaban inconscientes y que Boran se desangraba, Vürgün ejecutó un plan macabro para darlo por muerto ante el mundo. Acabó con la vida del hombre que le acompañaba, un tal Ömer, y le destrozó el rostro. Acto seguido, les intercambió la ropa y la documentación. Vistió al muerto como Boran, lo sentó al lado de Alya y se llevó al verdadero Boran a un hospital privado de Canadá tras llamar a la ambulancia.

Allí pasó seis meses en coma sin llegar a despertar. Ante las preguntas de Cihan sobre por qué les ha ocultado este secreto durante tanto tiempo, Vürgün ha sido claro: fue un encargo de Boran, y además no sabía en quién confiar. Si ha regresado ahora a Turquía trayéndose a Boran en secreto, ha sido únicamente porque se le ha caducado el visado. Para rematar, ha explicado que Alya no le conoce de nada y jamás se han visto las caras.

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