Vurgün rompe su silencio y desvela cómo salvó a Boran tras el accidente: “Hice lo que me pidió”

Según ha relatado, todo comenzó años atrás en Bulgaria, cuando unió su camino al de Boran mientras ambos huían. Tras instalarse en Canadá, la lealtad entre ellos fue tan fuerte que Boran terminó contratándolo como guardaespaldas. Pero el momento clave llegó el día del atentado: Vürgün iba siguiéndoles la pista muy de cerca y presenció todo el accidente.

Aprovechando que Alya y Hamada estaban inconscientes y que Boran se desangraba, Vürgün ejecutó un plan macabro para darlo por muerto ante el mundo. Acabó con la vida del hombre que le acompañaba, un tal Ömer, y le destrozó el rostro. Acto seguido, les intercambió la ropa y la documentación. Vistió al muerto como Boran, lo sentó al lado de Alya y se llevó al verdadero Boran a un hospital privado de Canadá tras llamar a la ambulancia.

Allí pasó seis meses en coma sin llegar a despertar. Ante las preguntas de Cihan sobre por qué les ha ocultado este secreto durante tanto tiempo, Vürgün ha sido claro: fue un encargo de Boran, y además no sabía en quién confiar. Si ha regresado ahora a Turquía trayéndose a Boran en secreto, ha sido únicamente porque se le ha caducado el visado. Para rematar, ha explicado que Alya no le conoce de nada y jamás se han visto las caras.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas