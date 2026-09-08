Alya, a punto de descubrir que Boran sigue vivo: ¡Cihan se salva por los pelos!

Momentos de infarto y verdadera angustia los que se han vivido en la carretera. Cihan intentaba meter a su hermano Boran en Mardin oculto en el vehículo, pero un control policial a la entrada de la ciudad ha estado a punto de tirar por tierra todo su plan.

La tensión se ha disparado cuando Alya ha aparecido de repente en el mismo punto de control, retenida por los agentes mientras acudía de urgencia a atender a una mujer de parto. Al acercarse al coche, Alya ha notado de inmediato que algo no iba bien. La cara desencajada de Cihan y sus evivas la han puesto sobre aviso: “Tienes mala cara. ¿Hay algo en el maletero que deba preocuparme? He visto un fantasma, estás raro”.

A pesar de las insistentes preguntas de Alya, Cihan no ha querido soltar prenda para evitar que descubriera el cuerpo de Boran en coma a escasos metros de ella. Echando balones fuera y justificando sus nervios con un supuesto problema de trabajo, Cihan ha logrado desviar la atención intercediendo ante los guardias para que la dejasen pasar rápidamente por la emergencia médica.

Gracias a ese movimiento para quitársela de encima, Alya ha retomado la marcha sin descubrir lo que ocultaba en el coche. Sin embargo, la espina ya está clavada: Alya se ha marchado mosqueada por el comportamiento de Cihan, mientras el gran secreto de la familia se ha salvado por los pelos.

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