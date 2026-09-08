Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 7 de septiembre

Alya, a punto de descubrir que Boran sigue vivo: ¡Cihan se salva por los pelos!

Cihan se ha llevado un enorme susto al encontrarse con Alya en el control policial. La doctora ha visto que estaba raro y no ha tardado en preguntarle si escondía algo en el maletero.

Alya, a punto de descubrir que Boran sigue vivo: ¡Cihan se salva por los pelos!

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Momentos de infarto y verdadera angustia los que se han vivido en la carretera. Cihan intentaba meter a su hermano Boran en Mardin oculto en el vehículo, pero un control policial a la entrada de la ciudad ha estado a punto de tirar por tierra todo su plan.

La tensión se ha disparado cuando Alya ha aparecido de repente en el mismo punto de control, retenida por los agentes mientras acudía de urgencia a atender a una mujer de parto. Al acercarse al coche, Alya ha notado de inmediato que algo no iba bien. La cara desencajada de Cihan y sus evivas la han puesto sobre aviso: “Tienes mala cara. ¿Hay algo en el maletero que deba preocuparme? He visto un fantasma, estás raro”.

A pesar de las insistentes preguntas de Alya, Cihan no ha querido soltar prenda para evitar que descubriera el cuerpo de Boran en coma a escasos metros de ella. Echando balones fuera y justificando sus nervios con un supuesto problema de trabajo, Cihan ha logrado desviar la atención intercediendo ante los guardias para que la dejasen pasar rápidamente por la emergencia médica.

Gracias a ese movimiento para quitársela de encima, Alya ha retomado la marcha sin descubrir lo que ocultaba en el coche. Sin embargo, la espina ya está clavada: Alya se ha marchado mosqueada por el comportamiento de Cihan, mientras el gran secreto de la familia se ha salvado por los pelos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Cihan descubre que Boran está vivo y su amor por Alya podría tener los días contados

Cihan descubre que Boran está vivo y su amor por Alya podría tener los días contados

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina exige a Begoña que confiese de una vez lo que siente por Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina exige a Begoña que confiese de una vez lo que siente por Andrés

El plan de Andrés para salvar a Begoña del chantaje de Gabriel: “Confía en mi”

El plan de Andrés para salvar a Begoña del chantaje de Gabriel: “Confía en mi”

La diferencia de edad entre Murat Yildirim y Cemre Baysel que está sorprendiendo a los espectadores de El secreto

La diferencia de edad entre Murat Yildirim y Cemre Baysel que está sorprendiendo a los espectadores de El secreto

Capítulo 643 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: Marta y Fina, cada vez más distanciadas por culpa de Bianca
Resumen

Capítulo 643 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: Marta y Fina, cada vez más distanciadas por culpa de Bianca

“El bebé no era de Mateo”: Claudia confiesa a Miguel que Tasio era el padre del hijo que esperaba
Capítulo 643

“El bebé no era de Mateo”: Claudia confiesa a Miguel que Tasio era el padre del hijo que esperaba

Beatriz aconseja a Begoña que huya de país con sus hijos: “No puede ceder a su chantaje”
Capítulo 643

Beatriz aconseja a Begoña que huya del país con sus hijos: “No puede ceder a su chantaje”

La enfermera está al límite y vuelve a desahogarse con la niñera de sus hijos.

¡Sin palabras! Marta descubre que Bianca ha pasado la noche en casa de Fina
Capítulo 643

¡Sin palabras! Marta descubre que Bianca ha pasado la noche en casa de Fina

La empresaria no puede creerse que la argentina haya dormido en la casa de la fotógrafa.

Alya, a punto de descubrir que Boran sigue vivo: ¡Cihan se salva por los pelos!

Alya, a punto de descubrir que Boran sigue vivo: ¡Cihan se salva por los pelos!

Orhan y Gülgün

Orhan y Gülgün, del amor al dolor y de nuevo a la esperanza: su historia en Una nueva vida

Silvia Alonso

Silvia Alonso interpreta a Ariadna en A la deriva: “Es la moderna y así la ven en el pueblo”

Publicidad