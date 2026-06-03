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En tierra lejana | Capítulo del 2 de junio

Alya amenaza con destrozar la reputación de Cihan si no acepta el divorcio

Alya no piensa quedarse de brazos cruzados. Después de los últimos acontecimientos, la doctora se ha presentado por sorpresa en el lugar de trabajo de su marido acompañada por el abogado que le recomendó Ugur, dispuesta a jugar su última carta para conseguir divorciarse.

Alya amenaza con destrozar la reputación de Cihan si no acepta el divorcio

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El abogado ha ido directo al grano en cuanto se han plantado frente a él: "Mi clienta desea presentar una demanda de divorcio". Para presionarlo, el letrado ha sacado a relucir el as que guardan bajo la manga: la relación que Cihan tiene con Mine. Le han dejado claro que, si firma los papeles por las buenas, se callarán la infidelidad, pero si se niega, lo airearán todo ante el juez. Cihan, lejos de asustarse, se lo ha tomado a guasa: "No hay trato. No te lo concedo".

Para intentar llegar a un acuerdo, Alya le ha pedido hablar a solas. Ya en privado, le ha suplicado que acepte las condiciones antes de que el escándalo sea mayor: "Concédemelo o todo saldrá a la luz en el juicio". Sin embargo, él se ha mantenido en sus trece, totalmente indiferente a las consecuencias, y la ha desafiado a seguir adelante si se atreve: "Ve a pregonarlo. A mí no va a afectarme".

La doctora se ha quedado de piedra al ver que a su marido le daba igual todo, e incluso le ha reprochado que no piense en la otra mujer: "Tiene una carrera y una reputación. Vas a exponerla a ella". Pero Cihan ha zanjado la conversación repitiendo la misma frase una y otra vez: "No voy a divorciarme. Haz lo que quieras".

A pesar de todo, Alya no ha agachado la cabeza y se ha despedido con un aviso muy serio: "Nos vamos a divorciar. Verás cómo sí". Ninguno de los dos piensa dar su brazo a torcer. ¿Qué pasará?

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