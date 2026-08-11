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Capítulo 623

Julia, decepcionada: Gabriel no asistirá a su actuación en el colegio ocultándole la verdadera razón

El empresario rompe las ilusiones de la pequeña. No irá a verla porque ha quedado con Beatriz.

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Julia está muy ilusionada con su actuación en el colegio. Además, está nerviosa porque va a hacer un solo y espera que le salga muy bien.

Su madre y sus abuelos van a ir a verla y la pequeña le pregunta a Gabriel si él también acudirá a su actuación.

El empresario le dice a Julia que no podrá ir porque tiene una importante reunión de trabajo en Madrid que no puede cancelar, aunque en realidad se trata de una excusa.

La verdad es que no puede ir porque le había prometido a Beatriz un plan romántico para celebrar su aniversario.

Julia se queda muy desilusionada porque, aunque le dice a Gabriel que entiende que no pueda ir a su actuación, en el fondo se siente muy triste y decepcionada con él.

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