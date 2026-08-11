"Me quedé blanca": la paranormal historia que Mireia Oriol vivió durante un rodaje

El quinto capítulo de Ágata y Lola nos ha regalado grandes momentos y ha tenido a un claro protagonista gracias a desarrollarse en un 31 de octubre: el miedo. Los protagonistas de esta historia lo han vivido en sus propias carnes, pero los actores también guardan anécdotas inquietantes que han querido compartir con nosotros.

Mireia Oriol, Ágata en la serie, nos ha contado que, hace unos años, rodando una serie, protagonizó un momento paranormal que dejó tanto a ella como al resto del equipo sin palabras. "Me quedé blanca", nos ha contado.

Eva Martín por su parte, Lola en la ficción, ha recordado que, cuando era pequeña su hermana mayor la asustaba por las noches. ¡Escucha las historias de miedo de nuestras protagonistas dándole al play al vídeo de arriba!

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